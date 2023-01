Milan va chercher à l'ASSE le nouveau Mike Maignan

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AC Milan peut se targuer d'avoir dans ses rangs l'un des meilleurs gardiens du monde avec Mike Maignan. Mais le club lombard veut également préparer l'avenir avec... un autre portier français.

Mike Maignan devrait prochainement être intronisé comme le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe de France suite à l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris. L'ancien portier de Lille a encore un très bel avenir devant lui. Agé de 27 ans, le joueur formé au PSG devra assumer son nouveau statut et faire face à une énorme pression avec les Bleus. Si l'AC Milan est plus que satisfait du niveau affiché par Maignan, le club italien veut aussi préparer ses arrières. Surtout que le poste de numéro 2 est pour le moment occupé par Ciprian Tătărușanu (36 ans). Et les Lombards adorent apparemment la formation française.

L'AC Milan contacte l'ASSE pour Noah Raveyre

🔴 Milan veut signer Noah Raveyre (gardien / 2005) dès cet hiver.



[@DiMarzio]

Selon des informations de Gianluca Di Marzio, relayées par Calcio Mercato, l'AC Milan adore le profil de Noah Raveyre et a déjà contacté l'ASSE pour un transfert prochain. Agé de 17 ans, le gardien de l'AS Saint-Etienne est annoncé comme l'un des futurs cracks du football français. Noah Raveyre a même déjà fait ses grands débuts avec le club stéphanois. Ce dernier est conscient de la qualité de son joueur et ne compte pas le brader. L'ASSE demande à l'AC Milan la somme d'1 million d'euros pour le lâcher dès cet hiver, alors que le joueur sera en fin de contrat en juin 2023 avec le club du Forez. Une somme jugée trop élevée par les champions d'Italie, qui veulent plutôt inclure un pourcentage sur la revente future de Noah Raveyre. Reste à connaître la position de Saint-Etienne, dernier de Ligue 2 et qui doit absolument trouver des moyens de renflouer ses caisses. Heureusement pour le club stéphanois, la formation pourrait le sortir d'une situation bien compliquée.