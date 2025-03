Indice UEFA ‍: La France reçoit une excellente nouvelle

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

Excellente nouvelle pour la France, qui a définitivement assuré ce mercredi sa cinquième place à l’indice UEFA. Ce qui signifie que la Ligue 1 aura toujours quatre clubs en Ligue des Champions au moins jusqu’en 2026-2027.

Malgré l’élimination frustrante de Lille mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, la France a officiellement conforté sa cinquième place au ranking UEFA. La qualification du Paris Saint-Germain contre Liverpool, combiné aux éliminations du PSV Eindhoven face à Arsenal et de Feyenoord contre l’Inter Milan, suffisent à la France pour assurer définitivement cette cinquième place. A ce stade, sur le total des cinq dernières saisons, la France compte 70.951 points contre 67.150 points pour les Pays-Bas. Et même si l'Ajax Amsterdam et l'AZ Alkmaar sont toujours en lice en Europa League, il n’est désormais plus possible pour les clubs hollandais de rattraper la France, qui compte un quart de finaliste en Ligue des Champions avec le PSG, et un probable quart de finaliste de l’Europa League à l’issue des matchs de ce jeudi soir avec l’Olympique Lyonnais.

La France s'assure la 5e place du ranking UEFA

Les deux clubs français en lice ont d’ailleurs tout intérêt de continuer à marquer des points pour le ranking UEFA de la France puisque dès l’été prochain, la lutte pour la cinquième place reprendra avec l’objectif d’avoir sept clubs européens plutôt que six dès 2027-2028. Avec cette avance conséquente sur les Pays-Bas, la Ligue 1 s’est en tout cas assurée la présence de quatre clubs français en Ligue des Champions, à minima jusqu’en 2026-2027. Une excellente nouvelle pour le championnat de France et à ce titre, il faut remercier le PSG, l’OL, Lille mais aussi Brest ou encore Monaco, qui ont tout de même réussi à se hisser jusqu’en play-off de la Ligue des Champions.