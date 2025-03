Le PSG-OM retiré à Clément Turpin ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

La réception de l’Olympique de Marseille par le Paris Saint-Germain constitue l’un des matchs les plus attendus de l’année. La désignation de Clément Turpin pour ce match intense ne fait pas l’unanimité.

Le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sera forcément très suivi dimanche soir sur DAZN, comme toutes les oppositions entre les deux clubs les plus populaires de France. Considérée comme la plus relevée du championnat de France cette saison, cette rencontre sera arbitrée par Clément Turpin. L’arbitre de 42 ans, habitué des très grands matchs puisqu’il intervient régulièrement sur la scène européenne et mondiale, a été désigné par la LFP pour tenir le sifflet dans ce match sous haute tension. Cette nomination ne rassure pas tout le monde, loin de là. Dans l’émission « Rothen s’enflamme » diffusée sur RMC, l'ancien joueur du PSG a affiché son désarroi face à la désignation de Clément Turpin et l’a fait savoir sans mâcher ses mots.

« C'est risible », Rothen dénonce

« Franchement, mettre Clément Turpin sur un PSG-OM… Le meilleur arbitre français ? Oui, mais en L1, il est excellent ? Lui, c’est un arbitre européen. Va arbitrer en Europe. C’est risible. Dans le championnat de France, si tu fais le bilan depuis le début de l’année, il ne mérite pas d’arbitrer le plus grand match de l’année en L1. Turpin, Frappart et d’autres, eux, ne méritent pas d’arbitrer un PSG-OM ou un OM-PSG. Et tu dois récompenser certains qui ne font pas de bruit. Benoît Millot est très bon et il y en a d’autres », a lancé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devenu consultant.

Dans un contexte particulièrement tendu entre l’OM et le corps arbitral français, Clément Turpin va devoir faire preuve de sérénité et de discernement. « Ça sent quand même un peu la carotte », a conclu, quant à lui, Eric Di Meco, qui pense que l'Olympique de Marseille peut déjà préparer ses larmes. Au match aller, l'arbitrage avait déjà donné lieu à une énorme polémique suite à l'expulsion d'Amine Harit suite à une charge sur Marquinhos. Et cela même si ce soir-là, l'OM était clairement dominé de la tête et des épaules par le PSG.