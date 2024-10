Maintien ‍: L'ASSE fait ses comptes et ils sont bons ‍!

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison difficile marqué par une énorme claque 8-0 à Nice, l'AS Saint-Etienne semble enfin lancée. Un succès contre Auxerre lui a permis de sortir de la zone rouge pour s'installer à la 13e place. Les Verts sont dans le rythme pour le maintien.

Verra t-on l'ASSE en Ligue 1 la saison prochaine ? Les doutes étaient nombreux en ce début de saison. Les Verts ont débuté le championnat avec trois défaites et des prestations collectives très pauvres. Pour ne rien arranger, ils ont subi deux très grosses claques en quelques semaines : une défaite 4-0 à Brest et surtout un naufrage 8-0 à Nice. Une sale soirée sur la Côte d'Azur qui aura été vite digérée finalement. Un nul à Nantes et un succès contre Auxerre dans la foulée ont donné 4 points à Sainté ainsi qu'un coup de boost non négligeable. L'ASSE n'est plus relégable et occupe même la 13e place du championnat.

L'ASSE sur la voie du maintien

De quoi enlever de la pression sur les épaules d'Olivier Dall'Oglio. C'est d'autant plus le cas qu'on est optimiste sur la question du maintien au club. Selon les informations du Progrès, l'ASSE a fait ses petits calculs concernant un maintien en fin de saison. Avec 7 points obtenus en 7 matchs, les Verts sont sur le rythme minimal pour garder leur place dans l'élite. On est sur une moyenne d'un point par match donc 34 points potentiels à l'issue du championnat.

#ASSE Combien de points faut-il pour se maintenir dans cette Ligue 1 à 18 ? https://t.co/DyWvnaLCXJ — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) October 12, 2024

Une somme légèrement supérieure à celle du 15e la saison passée, Le Havre. Le HAC avait fini premier non-relégable avec 32 points, trois unités au-dessus du barragiste malheureux Metz. Même Nantes 14e n'avait pris que 33 points. Bien partie, l'ASSE veut quand même en faire plus pour être totalement sereine. « Un total de 34 points pourrait suffire à se maintenir directement. Pour être tranquille, il en faudra un peu plus. Et c’est sûrement cette voie-là que les Verts comptent emprunter. Alors dans le 42, la vieille barre symbolique pourrait garder une partie de son sens », relate Le Progrès. Une prudence légitime alors que le programme à venir s'annonce corsé. L'ASSE n'a pas encore affronté l'OL, l'OM, le PSG ainsi que Lens qui est le prochain adversaire des Verts.