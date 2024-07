Trois recrues pour finir, l’ASSE dévoile ses plans

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après les trois signatures enregistrées cet été, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Olivier Dall’Oglio en attend davantage. Le technicien espère encore trois recrues supplémentaires selon lui indispensables pour viser le maintien en Ligue 1 la saison prochaine.

L’AS Saint-Etienne n’a pas perdu de temps pour son recrutement. Sans attendre les bonnes affaires en fin de mercato, le promu a rapidement accueilli trois renforts. Laissé libre par le Stade de Reims, le défenseur central Yunis Abdelhamid a accepté le défi stéphanois, tout comme les milieux offensifs Ben Old et Zuriko Davitashvili. Cela tout reste tout de même insuffisant pour satisfaire Olivier Dall’Oglio. A quelques semaines de la reprise du championnat, l’entraîneur des Verts ne sent pas son effectif assez armé pour la Ligue 1.

Dall'Oglio n'est pas serein

Afin d’obtenir le maintien dans l’élite la saison prochaine, l’ancien coach de Montpellier attend encore trois recrues supplémentaires à des postes et avec des profils bien définis. « Les prochaines arrivées ? C’est prévu mais on n’a pas les dates, a confié l’entraîneur stéphanois face aux médias. On a toujours envie d’avoir quelques garçons venant renforcer l’équipe, on en a besoin parce que l’on sait très bien que la Ligue 1 c’est vraiment un cran au-dessus, sur le plan technique notamment. On est toujours à la recherche de certaines recrues pouvant nous aider. »

Mercato : L’ASSE a trouvé le buteur idéal à Lens https://t.co/jvjBbyunXF — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2024

« Il ne faut pas non plus se tromper, on prend le temps, a tempéré Olivier Dall’Oglio. Il y aura certainement un apport au milieu. Peut-être encore dans chaque ligne. (...) On a besoin d’avoir un milieu défensif capable de récupérer le ballon, un latéral gauche et devant un attaquant pouvant être polyvalent. » En ce qui concerne ce poste offensif, l’AS Saint-Etienne, qui cherche des joueurs ayant déjà évolué en Ligue 1, s’intéresse notamment au Monégasque Myron Boadu (23 ans) et au Lensois Wesley Saïd (29 ans).