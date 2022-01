Loïc Rémy à St-Etienne, accord imminent !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Afin de se renforcer offensivement, l'AS Saint-Etienne est bien partie pour faire revenir en Ligue 1 un ancien de l'OL, Loïc Rémy.

Pour sauver sa place dans l’élite du football français, les dirigeants de l’ASSE sont prêts à tout et même à confier cette mission à un buteur formé à l’Olympique Lyonnais. En effet, après une longue carrière qui l’a vu également passer par Marseille, Nice, Lens, Newctastle, Chelsea ou plus récemment par Lille, pour ne citer que quelques clubs, Loïc Rémy s’apprête à faire son grand come-back en France. Âgé de 35 ans, l’avant-centre tricolore est en effet très proche de signer avec l’AS Saint-Etienne, où Pascal Dupraz souhaite obtenir la signature d’au moins un renfort offensif. L’actuel entraîneur des Verts aurait convaincu personnellement Loïc Rémy de venir participer à ce challenge qu’est le maintien de l’ASSE en Ligue 1, et selon FootMercato, le joueur serait lui aussi favorable à un accord avec les Verts. Seul souci, le buteur est lié avec le club de Rizespor jusqu’à la fin de l’actuelle.

Loïc Rémy a déjà dit oui à Dupraz et Saint-Etienne

Cependant, cela devrait rapidement se régler, car le média spécialisé précise que Loïc Rémy a un gros atout en main pour être libéré de son contrat. En effet, les dirigeants de Rizespor ont des soucis financiers, au point même de ne pas avoir payé plusieurs salaires de leur attaquant. Cela devrait permettre de rapidement aboutir à une résiliation à l’amiable, le club turc n’ayant aucun intérêt à se lancer dans un bras de fer où il aura tout à perdre. L'affaire est donc bien engagée par l'AS Saint-Etienne, qui pourrait frapper là un premier gros coup sur le plan offensif, d'autant plus si en même temps la piste qui mène à Enzo Crivelli se confirme d'ici lundi minuit, date de la fin du mercato d'hiver 2022.