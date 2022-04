Ligue 1 : ASSE-Monaco stoppé dans un déluge de fumigènes !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le match entre l'AS Saint-Etienne et l'AS Monaco a été interrompu peu après l'heure de jeu suite au comportement des supporters des Verts alors que le club monégasque menait 3-1.

Depuis le début de la rencontre entre l'ASSE et Monaco, l'arbitre tolérait que des fumigènes et des feux d'artifice soient utilisés dans un virage de Geoffroy-Guichard où les Green Angels fêtaient leur 30e anniversaire. Mais à la fin de la première période, des objets étaient lancés vers le gardien de l'ASM et l'arbitre stoppait quelques minutes le match le temps que le ménage soit fait sur la pelouse. Cependant, en seconde période, et après le troisième but des visiteurs, l'usage des engins pyrotechniques s'intensifiait et à la 67e minute, Bastien Dechepy, l’arbitre de cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1 renvoyait les deux équipes vers les vestiaires d'un Chaudron qui ne se calmait pas pour autant. A priori, la rencontre devrait pouvoir reparti, reste à savoir quand. En attendant, il est évident que l'AS Saint-Etienne risque d'être sanctionnée d'un match à huis clos, et pourquoi pas lors d'un barrage éventuel.