Le mercato de l'ASSE prend enfin feu

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Huitième de Ligue 2 la saison passée, l'AS Saint-Étienne est parvenue à se maintenir malgré un début d'exercice calamiteux. Désormais, les Verts ont l'ambition de revenir en Ligue 1 et préparent un mercato adéquat pour réussir cet objectif.

Discret sur le marché des transferts avec pour le moment seulement les arrivées de Niels Nkounkou en provenance d'Everton, de l'attaquant Ibrahim Sissoko et de Matthieu Cafaro, l'ASSE n'est pas l'équipe française la plus active pour se renforcer. Pourtant, les Verts espèrent sincèrement revenir le plus vite possible en Ligue 1. Et cela passe forcément par des recrues. Saint-Étienne jouera son premier match de Ligue 2 le 5 août contre Grenoble, à domicile. D'ici cette date, les supporters stéphanois attendent l'officialisation de nombreux renforts. Notamment dans le secteur offensif. Selon les informations de Foot Mercato, l'ASSE se prépare à frapper fort sur le mercato dans les prochaines semaines. Les dirigeants s'apprêtent à boucler les signatures de deux joueurs prochainement.

L'ASSE arrête de roupiller et lance son mercato

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Le média français affirme que Saint-Étienne est en bonne voie pour recruter le défenseur du FC Famalicão, Dylan Batubinsika qui a été prêté la saison dernière au Maccabi Haïfa, adversaire du PSG en Ligue des Champions. L'ailier de Guingamp, Jérémy Livolant devrait également bientôt parapher son contrat pour devenir un joueur des Verts. Enfin, le milieu offensif d'Amiens, Antoine Leautey est pisté pour enflammer le Chaudron dans l'objectif de la montée pour Saint-Étienne. À quelques semaines du retour de la Ligue 2, l'ASSE se réveille brutalement pour améliorer son effectif. À noter que Moussa Doumbia qui était très proche de rejoindre le club du Forez va finalement rester provisoirement à Sochaux en raison de ses exigences salariales trop élevées. Saint-Étienne lance enfin son opération renfort et compte bien sur ses nouveaux joueurs pour être favori à une promotion en Ligue 1.