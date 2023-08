L2 ‍: Bagarre entre supporters stéphanois, le match reprendra à 16h

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Malgré le lourd prix payé la saison passée par l'AS Saint-Etienne en raison du comportement de certains de ses supporters, la saison commence très mal puisque la rencontre entre Rodez et l'ASSE a été retardée d'une heure en raison d'une bagarre entre fans stéphanois.

Le match de Ligue 2 entre Rodez et Saint-Etienne, qui devait débuter ce samedi à 15 heures, a été retardé et les deux équipes ont été renvoyées vers les vestiaires. En effet, avant même le coup d’envoi, des supporters de l’ASSE ont décidé d’en venir aux mains entre eux. Le chaos était tel, que les autorités ont préféré laisser tout le monde à l'abri en attendant de voir ce que les autorités locales et sportives décidaient. Selon certains témoignages, cette bagarre était prévue ces derniers jours, les deux groupes de fans stéphanois s'étant chauffés tout au long de la semaine avant ce déplacement à Rodez. La saison passée, suite aux graves incidents qui avaient suivi la relégation des Verts en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne avait débuté avec des points en moins et plusieurs matchs à huis clos. Après une longue pause, et une réunion des instances, il a été décidé que le coup d'envoi sera donné à 16 heures et le match sera définitivement interrompu en cas de nouveaux incidents.