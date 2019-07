ASSE : Boudebouz arrive chez les Verts pour 3,5ME !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Liga.

Alors que le départ de Rémy Cabella pour Krasnodar semble imminent, l'AS Saint-Etienne et le Betis Séville auraient trouvé un accord ce mercredi après-midi pour le transfert de Ryad Boudebouz. Selon L'Equipe, alors que les dirigeants stéphanois souhaitaient dans un premier temps le prêt avec option d'achat de l'international algérien, les deux clubs se sont finalement entendus pour un transfert pur et dur de Boudebouz pour un montant de 3,5ME. Actuellement avec ses coéquipiers du Betis Séville au Mexique, où il aura croisé les frères Fekir, Ryad Boudebouz a lui pris un vol vers la France et c'est ce jeudi qu'il passera sa visite médicale avant de signer son contrat de trois avec l'ASSE.