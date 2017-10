L1: Vieira l'avoue, il a été proche de devenir coach de l'ASSE, mais pas de l'OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Après le départ de Christophe Galtier, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont mis pas mal de temps avant de recruter Oscar Garcia. Pendant cette période d'incertitude, plusieurs noms ont circulé pour venir s'installer sur le banc de l'ASSE, dont celui de Patrick Vieira. Ce lundi, invité de RMC, l'ancien international tricolore, désormais entraîneur du New York FC, a confié qu'effectivement il avait discuté avec l'AS Saint-Etienne, mais pas seulement.

Expliquant pourquoi l'affaire ne s'était pas concrétisée, Patrick Vieira a tout de même salué le comportement des dirigeants des Verts et a démenti un éventuel contact avec l'Olympique Lyonnais. « Il y a eu des discussions avec l’AS Saint-Etienne. Ils étaient à la recherche d’un entraîneur. Ils ont rencontré plusieurs personnes. Le timing n’était pas bon. Je n’ai pas demandé à partir de New York City car je suis très bien où je suis. J’ai eu un très bon feeling avec les dirigeants de Saint-Etienne. Ce sont des gens que j’ai vraiment appréciés, contrairement à ce qu’on peut dire. Ils ont une idée claire de la direction vers laquelle ils veulent aller. Ils ont choisi un entraîneur et ça se passe très bien pour eux. C’était une discussion très amicale, a expliqué Patrick Vieira, qui a également reconnu avoir discuté avec d’autres clubs de Ligue 1, mais pas Lyon. Je n’ai pas rencontré Jean-Michel Aulas. »