Les droits TV en chute libre, pourquoi l'ASSE est tranquille

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

La crise des droits TV a affecté l’ensemble des acteurs du football français, et notamment les clubs. Huss Famy, directeur des opérations de l’ASSE, n’est lui pas inquiet sur le long terme, se montrant rassurant pour les finances du club stéphanois.

L’été des clubs français a été très agité. Dans l’attente d’un diffuseur de la Ligue 1 jusqu’à début août, soit à deux semaines de la reprise du championnat, les formations de l’élite ont dû prendre leur mal en patience avant que le verdict ne tombe. DAZN a gagné le droit de retransmettre le championnat de France avec huit rencontres sur neuf chaque week-end en direct. Un soulagement pour la LFP et pour son président Vincent Labrune, qui espérait cependant vendre les droits TV à un bien meilleur tarif. Une attente qui a eu des conséquences pour les clubs, qui n’ont pas pu dépenser l’argent espéré sur le marché des transferts. Certains, en revanche, ont été moins impactés et c’est notamment le cas de l’AS Saint-Etienne, désormais propriété de Kilmer Sports Ventures. Le directeur des opérations des Verts n’est d’ailleurs pas forcément inquiet par l’état financier du club du Forez.

Le foot français n’est pas au mieux, l’ASSE s’en sort bien

La direction de l'ASSE ne s'inquiète pas sur le long terme quant aux droits TV mais concède que cela affecte le football français 👇 #ASSE https://t.co/JeSJ3Zcb2f — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 28, 2024

Même s’il concède que le football français n’est pas au mieux, Huss Famy se veut rassurant sur le projet sportif de l’ASSE : «Sur les droits télés, on était conscient de tout ce qui se passait mais nous n‘étions pas à l’intérieur non plus. Je ne pense pas que notre projet dépende des droits télévisuels. La France est un pays très sophistiqué. Le football est au cœur de ce pays, les joueurs sont extraordinaires, les stades sont biens, les communautés de supporters sont fortes donc les fondamentaux sont là ! C’est notre tâche aux côtés des autres présidents de travailler sur ce sujet. Ce n’est pas le meilleur moment que le football français vit par rapport aux droits télévisuels, mais ça ne nous inquiète pas sur le long terme», explique-t-il selon des propos prononcés lors d'une conférence. Après une entame délicate en Ligue 1, l’ASSE remonte doucement la pente et se retrouve désormais treizième, trois points devant la place de barragiste. L’entraîneur Olivier Dall’Oglio avait même affirmé que les Verts avaient de bonnes chances de recruter cet hiver, ce qui donne une indication des finances du club.