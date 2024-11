ASSE ‍: Cafaro expulsé, l'arbitre avait parfaitement raison

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Alors que l'ASSE tenait le choc à Rennes, les Verts ont craqué sur un penalty consécutif à une main de Cafaro dans la surface, lequel a en plus été expulsé. Certains se sont offusqués. A tort.

Une fois qu'il a visionné les images de la VAR, Monsieur Bollengier a rapidement indiqué le point de penalty, mais également brandi un carton rouge sous le nez de Mathieu Cafaro, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne. Auteur d'une main, ce dernier a détourné le ballon qui semblait filer vers les filets de Larsonneur (37e). Résultat, non seulement les Verts se sont retrouvés menés au score, mais en plus, ils ont joué à dix, ce qui a abouti au résultat que l'on connait. Sur X, certains se sont offusqués de ce qu'ils ont assimilé à une double peine. Pierre Ménès a notamment confié son étonnement, avant de retirer son message, tandis que sur Beinsports l'heure était aussi à l'incompréhension. Cependant, le ton a rapidement changé, car très vite il a été précisé que l'arbitre était dans son bon droit en expulsant Cafaro et en accordant penalty pour Rennes. En effet, les règles prévoient précisément ce cas de figure dans sa loi 12.

C’est ahurissant à quel point les commentateurs @beinsports_FR ne connaissent les lois du jeu et les règles arbitrales.



Le rouge pour Cafaro est tout à fait justifiée dans cette situation. #SRFCASSE — Malik. (@MalikMahieu) November 30, 2024

« Si un joueur empêche l'équipe adverse de marquer ou annihile une occasion de but manifeste en commettant une main délibérée, le joueur doit être exclu quel que soit l'endroit de la faute (excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation) », précisent les règles. Autrement dit, Monsieur Bollengier n'avait d'autre choix que d'expulser le joueur stéphanois, furieux de cette décision et qui a été calmé par Larsonneur, gardien de but et capitaine de l'AS Saint-Etienne. Un rouge et un penalty qui ont un prix terrible pour les Verts, qui ont encore sombré loin de Geoffroy-Guichard.