Prêté à l'ASSE, il craque

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Prêté par Sunderland à l'AS Saint-Etienne, Pierre Ekwah est devenu un cadre des Verts. Au point qu'il se pose des questions sur la suite de sa carrière en Angleterre.

Le 30 août dernier, alors que le mercato d'été se terminait, les dirigeants stéphanois parvenaient à un accord avec leurs homologues de Sunderland, qui évoluent en D2 anglaise, pour se faire prêter Pierre Ekwah. Agé de 22 ans, le milieu de terrain formé à Nantes mais parti très tôt à Chelsea n'a pas eu de mal à devenir un joueur de base pour l'équipe d'Olivier Dall'Oglio. Au point même d'avoir été titulaire à chaque match depuis qu'il a rejoint l'ASSE. C'est forcément une satisfaction pour Saint-Etienne, mais également pour Pierre Ekwah, devenu un des chouchous de Geoffroy-Guichard. Mais qui dit prêt dit départ en fin de saison, puisqu'aucune option d'achat n'a été prévue entre l'ASSE et Sunderland. Et le milieu de terrain avoue que cela le travaille un peu.

Ekwah et l'ASSE, un prêt transformé en transfert ?

Se confiant dans Le Progrès, Pierre Ekwah admet qu'il se sent tellement bien à l'AS Saint-Etienne qu'il pourrait être tenté de prolonger son bail en France, alors que Sunderland se bat pour essayer d'accéder à la Premier League. Le joueur, dont la valeur est estimée à 3 millions d'euros par Transfermarkt, ne masque pas son doute. « C’est bizarre. J’ai un sentiment d’appartenance à Saint-Étienne. Dans ma tête, je ne suis pas en prêt. Mais quand on me pose la question, je dois répondre que je suis en prêt. Je suis entre deux clubs. Les joueurs et le staff ne m’ont jamais fait sentir que j’étais en prêt. Quand je suis arrivé, je me suis dit : “Je suis là pour un bon bout de temps”. On ne sait jamais, est-ce que je vais y retourner ? Est-ce que je vais rester ? Je ne peux pas donner de réponse. On verra. Là, on parle d’appartenance. J’appartiens à deux clubs », explique Pierre Ekwah. Il est vrai que son avenir dépendra de la présence possible de Sunderland dans l'élite du football anglais la saison prochaine, mais aussi de celle de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 dans un an.