L'ASSE en furie contre l'arbitrage pro-OM

Malgré l’écart de niveau entre l’OM et l’ASSE dimanche soir, le coach stéphanois Olivier Dall’Oglio avait des regrets après la défaite de son équipe. Il pointe notamment du doigt l’arbitrage de Jérôme Brisard.

Dimanche soir, il y avait plusieurs classes d’écart entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille lors du match de clôture de la 14e journée. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont logiquement imposés (0-2) et n’ont jamais véritablement tremblé. Les assauts stéphanois ont été beaucoup trop timides et surtout trop rares pour embêter une équipe marseillaise en pleine confiance et qui restait sur deux victoires à Lens et face à Monaco. Malgré cette différence très nette de niveau entre l’OM et l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a fait part de ses regrets après la défaite de son équipe.

Olivier Dall'Oglio peste contre l'arbitrage

L’arbitrage de Jérôme Brisard a notamment été pointé du doigt par le coach stéphanois, qui estime très sévère le penalty accordé à Mason Greenwood en seconde période. Une faute qui n’a pourtant pas soulevé le débat dimanche soir puisque l’attaquant anglais est clairement touché au niveau du pied. « Au-delà d’un sentiment d’impuissance par rapport à Marseille, je regrette toujours un petit peu les penalties. C’est rude. J’ai l’impression que l’on veut nous les siffler. Déjà que c’est difficile… Mais bon, je referme la parenthèse » a pesté Olivier Dall’Oglio, en colère à ce sujet avant de reconnaître sans problème la supériorité marseillaise.

« On est tombés sur une belle équipe en face de nous. On a clairement manqué d’agressivité, c’est certain. Je pense qu’on doit être plus virulents, un peu plus engagés. C’est vrai qu’on a été privés de ballon. On a eu la première occasion, mais ensuite, on a rapidement couru après le ballon. Il faut qu’on trouve davantage d’agressivité et de maîtrise technique » espère l’ancien coach de Dijon et de Brest, qui retrouvera l’OM dans deux semaines à l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France. Avant cela, les Verts iront à Toulouse vendredi prochain dans un match capital pour le maintien.