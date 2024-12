L'ASSE prépare un gros coup au mercato

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Le secteur défensif de l'AS Saint-Etienne a besoin de sang neuf. Pour ça, la direction stéphanoise compte notamment renforcer son couloir droit et scrute chez les indésirables du LOSC.

La première moitié de saison de l'AS Saint-Etienne pour son retour dans l'élite ne restera pas dans les annales. Les supporters stéphanois s'attendaient à beaucoup mieux après le rachat du club cet été, au moment d'une transition parfaite pour redevenir une place forte du football français. Actuellement barragiste de Ligue 1, le club du Forez n'a remporté que 4 petits matchs, pour un nul et... neuf défaites. Plusieurs facteurs sont pointés du doigt, mais la fragilité défensive est le plus gros point faible de la formation d'Olivier Dall'Oglio. A tel point que le mercato hivernal devrait être le théâtre de grands chamboulements dans ce secteur, à commencer par le poste de latéral droit. Akim Zedadka, indésirable au LOSC, serait dans le viseur.

L'ASSE prospecte en Ligue 1

L'ASSE trouve sa perle rare en Ligue 2, il est Ivoirien https://t.co/RZoYNGO7fu — Foot01.com (@Foot01_com) December 10, 2024

Depuis plusieurs semaines, la volonté des Verts de recruter un défenseur latéral droit est plus qu'avérée. De ce fait, plusieurs pistes ont déjà été évoquées. Les rumeurs citent deux joueurs de MLS et un latéral de l'AEK Athènes, notamment. Cette fois-ci, c'est un défenseur de Ligue 1 qui serait entré dans la short-list de Saint-Etienne. Selon Thomas Bonnavent, consultant sur La Chaine L'Equipe, la direction sportive stéphanoise aurait pour ambition de recruter Akim Zedadka. Le latéral droit du LOSC, qui n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison, est sur le départ, et ce, dès le mois de janvier prochain.

L'occasion est donc belle pour l'ASSE de recruter un joueur à moindre coût. Evalué aujourd'hui à 1,5 million d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, il y a de très fortes chances qu'il parte pour moins que ça encore vu sa situation sportive. En outre, son contrat prend fin à la fin de la saison. Difficile pour Lille de récupérer beaucoup d'argent sur son départ.