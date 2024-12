L’Equipe atomise le mercato honteux de l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Balayé par le Stade Rennais samedi (5-0), Saint-Etienne est irrégulier depuis le début de la saison. Et pour L’Equipe, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio n’est pas le responsable n°1 des résultats en dents de scie de l’ASSE.

Vainqueur de Montpellier la semaine dernière, Saint-Etienne n’a pas été en mesure d’enchainer une deuxième victoire de suite face à Rennes ce samedi. Balayé par le club breton, l’ASSE ne parvient pas à se montrer régulière, un mal qui dure depuis le début de la saison. Olivier Dall’Oglio est régulièrement contesté dans le Forez en raison du classement de l’équipe, qui pointe à la 15e place après ce revers en Bretagne. Dans son édition du jour, L’Equipe a évoqué les résultats du club, qui font le yoyo depuis plusieurs semaines. Mais aux yeux du journaliste Bernard Lions, qui suit les Verts pour le quotidien national, Olivier Dall’Oglio n’est pas le premier responsable de cette situation.

Dall'Oglio viré ? L'ASSE a déjà la réponse https://t.co/tkmg69H66P — Foot01.com (@Foot01_com) December 2, 2024

L’ancien entraîneur de Brest et de Montpellier fait ce qu’il peut avec un effectif trop limité pour la Ligue 1 selon le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, lequel a pointé du doigt le mercato estival réalisé par Kilmer Sport. « En dehors de Zuriko Davitashvili (23 ans), en France depuis deux ans, et de Pierre-Emmanuel Ekwah (22 ans), le recrutement estival à 23 ME - un record dans l'histoire de l'ASSE - n'a guère apporté de plus-value à l'équipe. Elle avait déjà été loin de survoler la Ligue 2 la saison passée. Elle se retrouve en manque de puissance et d'expérience cette saison » note Bernard Lions dans L’Equipe.

Dall'Oglio aimerait du renfort cet hiver

Pour le journaliste, il est crucial de renforcer l’équipe à la disposition d’Olivier Dall’Oglio lors du mercato hivernal. Car l’entraîneur français aura du mal à faire des miracles avec cet effectif même si aux yeux des patrons du club stéphanois, ce mercato réalisé l'été dernier doit permettre aux Verts d’assurer un maintien sans trembler. La question est maintenant de savoir si Kilmer Sport acceptera l’idée de remettre au pot en janvier avec une ou deux recrues supplémentaires, ce qui n’est pas forcément la tendance ces derniers jours.