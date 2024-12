L'ASSE trouve sa perle rare en Ligue 2, il est Ivoirien

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'ASSE est plus que jamais à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Cet hiver lors du marché des transferts, les Verts auront quelques ambitions afin de se renforcer et vivre une seconde partie de saison plus tranquille.

Comme prévu, l'AS Saint-Etienne vit un retour en Ligue 1 complexe à gérer. Les Verts ont encore beaucoup de chemin avant de valider leur maintien. Le club stéphanois espère terminer l'année civile du mieux possible avant de se projeter sur son marché des transferts hivernal. Le nouveau propriétaire de l'AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis, a déjà quelques idées en tête, en accord avec la cellule de recrutement des Verts. Et l'une d'elles mène en Ligue 2 du côté de Troyes.

L'AS Saint-Etienne a une belle idée, Troyes est concerné

Selon les informations d'Afrika Foot, la direction stéphanoise a en effet flashé sur Abdoulaye Kanté, milieu de terrain défensif de l'ESTAC. Ce dernier réalise pour le moment une belle saison avec Troyes et son volume de jeu est très apprécié par Saint-Etienne, qui a besoin de sérénité dans son entrejeu. Afin de faire craquer le club troyen, l'ASSE veut négocier un prêt avec option d'achat pour Kanté. Encore sous contrat avec Troyes jusqu'en juin 2026, l'Ivoirien de 19 ans est évalué à 1,5 million d'euros. Un montant largement dans les cordes stéphanoises si le joueur parvenait à tirer son épingle du jeu dans le Forez lors de la seconde partie de saison. Reste à savoir également comment l'ESTAC verra les choses, alors que le club de l'Aube lutte pour son maintien en Ligue 2. A noter qu'en plus de Kanté, Saint-Etienne voudra recruter à toutes les autres lignes cet hiver. De quoi donner quelques espoirs aux fans stéphanois, conscients qu'un avenir en Ligue 1 est loin d'être assuré en l'état actuel des choses.