L'ASSE rackettée pour sa trouvaille du milieu

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Saint-Etienne a réalisé une bonne affaire en allant chercher Pierre Ekwah à Sunderland. Le jeune milieu français s'est rapidement installé dans le onze stéphanois. Mais, les conditions de son prêt menacent son avenir en Ligue 1.

Si les équipes de Kilmer Sports Ventures n'ont pas encore révolutionné l'AS Saint-Etienne au mercato, elles ont pu se montrer perspicaces malgré tout. On leur doit notamment la venue de Pierre Ekwah l'été dernier. Ce jeune milieu français de 22 ans s'est exilé en Angleterre il y a quelques années et il était pratiquement inconnu chez les observateurs. Débutant au niveau Ligue 1, il ne lui aura pas fallu longtemps pour y prendre ses marques. Ekwah a disputé quasiment tous ses matchs en entier depuis son arrivée. Evoluant au milieu, il a aussi été utilisé un cran plus bas pour pallier les problèmes défensifs stéphanois.

Ekwah à l'ASSE, ce sera 7 ME ou rien

De quoi en faire un cadre d'Olivier Dall'Oglio et pousser les Verts à envisager l'avenir avec lui. Pierre Ekwah est actuellement prêté par Sunderland à l'ASSE. Cependant, l'accord conclu avec le club de Championship anglaise n'est pas à l'avantage des Stéphanois. Aucune option d'achat automatique n'accompagne ce prêt. Selon le site Jeunes Footeux, cela favorise Sunderland puisque la formation du Nord de l'Angleterre se montre plus gourmande avec la progression de son joueur français.

Ainsi, l'ASSE se voit réclamer une option d'achat de 7 millions d'euros si elle veut conserver Ekwah au-delà de la saison actuelle. Un prix jugé trop élevé par Kilmer Sports Ventures. Le fonds d'investissement qui détient l'AS Saint-Etienne va négocier ce prix à la baisse. Le club stéphanois est d'autant plus bloqué qu'il n'est pas assuré de conserver sa place en Ligue 1 en mai prochain. Candidat pour monter en Premier League, Sunderland et son manager français Régis Le Bris ne seront pas simples à amadouer.