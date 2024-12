L'ASSE vise deux renforts venus d'Amérique

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

En grande difficulté sur le plan défensif depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne sonderait en MLS pour trouver son futur latéral droit.

Les temps sont durs dans le Forez. L'été dernier, l'AS Saint-Etienne se réjouissait de retrouver l'élite du football français après deux saisons passées dans son antichambre. La cerise sur le gâteau, Caïazzo et Romeyer trouvaient un accord très attendu par les supporters pour vendre le club. Toutefois, la hauteur des attentes n'a aujourd'hui d'égal que les difficultés rencontrées par les Verts. L'ASSE flirte régulièrement avec la zone de relégation et est surtout la deuxième pire défense de Ligue 1. Un état de fait qui pousse la direction à sonder le marché pour trouver de nouveaux défenseurs, et ce, dès le mercato hivernal prochain.

Saint-Etienne regarde en MLS

L'#ASSE regarde en MLS pour cet hiver et plus particulièrement les profils de Mohamed Farsi (DD 🇩🇿 Columbus Crew) et Juan Mosquera (DD 🇨🇴 Portland Timbers)#TeamASSE #Mercato pic.twitter.com/9Gj5qzRq7E — 𝗔𝗦𝗦𝗘-𝗙𝗢𝗥𝗘𝗩𝗘𝗥 💚 🇨🇦 (@ASSE_1933) December 3, 2024

C'est un marché sous-coté, mais parfois très porteur. Certains joueurs viennent de MLS et réussissent à avoir une carrière européenne digne de ce nom. C'est par exemple le cas d'Alphonso Davies, arrivé au Bayern Munich en provenance des Vancouver Whitecaps. Logiquement, les recruteurs regardent le marché américain. A Saint-Etienne, on ne déroge d'ailleurs pas à la règle. Selon les informations de ASSE_1933, la direction des Verts aurait coché les noms de Mohamed Farsi et Juan Mosquera. Les deux latéraux droits évoluent aux États-Unis, respectivement au Columbus Crew et aux Portland Timbers.

Pour l'heure, les deux joueurs n'ont jamais quitté le continent américain. S'ils n'ont pas encore d'expérience européenne, ils en ont toutefois sur la scène internationale avec leur sélection. Farsi est international algérien depuis le mois d'août dernier, tandis que Mosquera cumule 3 sélections avec la Colombie. Les deux joueurs disposent d'un profil très offensif, eux qui ont pour habitude d'évoluer assez haut sur le terrain. De quoi aider les Verts à s'assurer une domination dans le couloir droit ?