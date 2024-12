L'ASSE a un gros doute sur le carton rouge

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Samedi soir, l’ASSE s’est lourdement inclinée sur la pelouse de Rennes. Le tournant du match est indiscutablement le carton rouge de Cafaro, coupable d’une main dans sa surface. Son entraîneur Olivier Dall’Oglio s’est exprimé suite à ce fait de jeu.

A l’extérieur, l’AS Saint-Etienne a énormément de mal. Les difficultés des Verts loin de Geoffroy-Guichard ont continué au Roazhon Park. Rapidement réduit à dix, l’ASSE a ensuite coulé à Rennes (5-0). Alors que le score était encore de 0-0, Mathieu Cafaro a commis une main dans sa surface qui a visiblement empêché le ballon de rentrer, d’après l’interprétation de l’arbitre. Une décision qui a été lourde de conséquences, puisque les Verts ont ensuite subi pendant le reste du match, encaissant cinq buts. Présent en conférence de presse après ce nouveau revers, Olivier Dall’Oglio est revenu sur cet événement qui a ensuite pénalisé son équipe jusqu’à la fin du match, doutant notamment du côté volontaire de la main.

Main volontaire, l'ASSE a un doute

L’entraîneur stéphanois a évoqué le match de son équipe, selon lui cohérent jusqu’à l’expulsion qu’il juge sévère : «Le geste de Mathieu Cafaro ? C'est dur à expliquer, les matchs sont déjà durs à 11 contre 11, c'est encore plus compliqué à dix en infériorité numérique. On doit être plus solide, on ne peut pas trouver d’excuse là-dessus. Le carton rouge ? C'est logique et dur à la fois, je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, j'ai l'impression que c'est plus un réflexe. L'arbitre applique la règle, je n’ai rien à dire là-dessus. Avant ce fait de jeu, on était sans maîtrise mais on était en place, on a la première occasion. J’ai senti en terme technique un peu de fébrilité, il nous en manque encore beaucoup au niveau technique», a-t-il affirmé selon des propos recueillis par En Vert et Contre Tous. Il faudra réagir à domicile contre l’OM, meilleure équipe du championnat à l’extérieur, pour ne pas s’enfoncer dans la crise.