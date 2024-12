Dall'Oglio viré ‍? L'ASSE a déjà la réponse

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne a pris une claque en déplacement à Rennes et flirte de nouveau avec la zone rouge avant la réception de l'OM le week-end prochain. Forcément, l'avenir d'Olivier Dall'Oglio suscite des rumeurs.

Revenus de Bretagne avec un 5-0 dans les valises, les Verts savent que rien ne sera facile pour eux cettes saison s'ils prennent des roustes à chaque fois qu'ils s'éloignent de Geoffroy-Guichard. Retombée à la 15ᵉ place du classement de Ligue 1 avant d'accueillir l'OM, meilleure formation en déplacement du Championnat, l'ASSE sait qu'il va vite falloir retrouver ses esprits sous peine de passer des fêtes de fin d'année dans un climat anxiogène. Souvent évoqué depuis le début de la saison, et le rachat du club par Kilmer Group, le possible limogeage d'Olivir Dall'Oglio, lequel doit faire avec un effectif dont on connaît les limites, revient à la Une. Certains supporters rêvent d'un électrochoc pour éviter de se réveiller trop tard. Au sein de la direction stéphanoise, on sait cependant ce que l'on veut.

L'ASSE ne veut pas tout casser pour l'instant

A ce stade de la saison, les nouveaux patrons des Verts n'ont pas du tout l'intention de sacrifier celui qui a réussi à ramener l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 en tirant le maximum d'un groupe qui n'était déjà pas génial. Et Olivier Guichard le confirme dans Le Progrès, l'heure du grand coup de balais n'est pas encore arrivé dans le Forez. « Inévitablement, et comme après chaque crash, la question de son maintien revient sur la table, surtout après cet aveu d’impuissance. Mais en interne, on assure qu’ODO a toujours le soutien de sa direction, laquelle reste fixée sur son objectif à long terme », précise notre confrère. Autrement dit, il n'y aura aucune révolution à venir d'ici à la réception de l'Olympique de Marseille dimanche prochain dans un Geoffroy-Guichard qui sera forcément incandescent. En cas de défaite, des questions se poseront immanquablement.