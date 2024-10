ASSE ‍: Les Verts en rêvent, mais le prix est colossal

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le président stéphanois Ivan Gazidis sonde actuellement le marché pour trouver un nouvel entraîneur. Olivier Dall’Oglio se sait menacé et les Verts sont notamment intéressés par Wilfried Nancy.

Olivier Dall’Oglio le sait, il est actuellement sur un siège éjectable à l’AS Saint-Etienne. Les résultats en dents de scie des Verts ne jouent pas en la faveur de l’ancien technicien de Brest et de Montpellier, raison pour laquelle Ivan Gazidis sonde actuellement le marché pour trouver un nouvel entraîneur. Les noms de Christophe Galtier ou encore de Rudi Garcia ont été évoqués mais c’est Wilfried Nancy, entraîneur franco-canadien des Colombus Crew aux Etats-Unis, qui semble être la piste n°1 du board stéphanois.

Dall'Oglio viré, le patron de l'ASSE a déjà tranché https://t.co/cjKVOuRm3Y — Foot01.com (@Foot01_com) October 28, 2024

L’entraîneur de 47 ans partage les mêmes racines que le propriétaire des Verts, Larry Tanenbaum, et cette piste est à prendre avec sérieux. Il ne semble pas faire de doute que la piste Wilfried Nancy est la plus chaude mais elle sera néanmoins difficile à mener à son terme pour l’ASSE, notamment pour des raisons financières. En effet, Live Foot nous apprend que Wilfried Nancy perçoit plus de 100.000 euros par mois aux Etats-Unis, un salaire deux fois plus important que celui actuellement perçu par Olivier Dall’Oglio dans le Forez. Kilmer Sports est-il prêt à consentir de tels efforts pour recruter son futur entraîneur ?

Wilfried Nancy trop cher pour l'ASSE ?

La question se pose mais dans n’importe quel cas de figure, les Verts devront mettre la main à la poche car de toute évidence, des coachs tels que Christophe Galtier ou Rudi Garcia sont eux aussi à des niveaux de salaires bien plus élevés que Dall’Oglio. Sur l’aspect sportif, la venue de Wilfried Nancy parait aussi complexe car les play-offs de la MLS viennent tout juste de démarrer, et il semble compromis de voir Colombus lâcher son entraîneur à ce moment de la saison. Autant dire que pour Ivan Gazidis, il va falloir ramer pour convaincre ce coach de venir à Saint-Etienne en plein mois de novembre. Ce qui peut offrir un répit à Olivier Dall’Oglio, lequel espère en profiter pour enchaîner les bons résultats.