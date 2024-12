L'ASSE privée de son meilleur atout début 2025

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'ASSE n'a pas fait le poids face à l'OM ce dimanche soir en Ligue 1. Les Verts luttent plus que jamais pour leur survie cette saison dans l'élite et pourraient en plus voir leurs fans ne pas pouvoir se rendre à Geoffroy-Guichard dans le futur.

L'ASSE savait que son retour dans l'élite du football français serait difficile. Et cela n'a pas manqué. Les Verts sont 16es de Ligue 1 après 14 journées disputées et viennent de concéder une nouvelle défaite en championnat ce dimanche soir face à l'OM. Le pessimisme est de rigueur chez certains fans et observateurs, même si l'AS Saint-Etienne donnera tout pour sauver sa peau. Cet hiver lors du marché des transferts, des nouvelles recrues pourraient débarquer afin d'inverser la tendance. Mais voilà, les prochains matchs des Stéphanois à domicile devraient se faire sans leurs supporters, ou du moins une bonne partie de ces derniers. La raison ? L'usage d'engins pyrotechniques face à l'OM.

L'AS Saint-Etienne se prépare déjà au pire

Selon les informations de L'Equipe, près de 450 engins pyrotechniques ont en effet été craqués par les fans de l'AS Saint-Etienne pendant la réception des Phocéens. Et forcément, des sanctions étaient à prévoir. Ces dernières s'annoncent d'ailleurs très dures. A noter que la décision sera très vraisemblablement connue le 18 décembre. Ce qui pourrait arriver, ce sont des matchs à huis clos à domicile pour Sainté, qui se serait bien passé de ça pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Avec du huis clos, c'est une amende salée qui pourrait aussi être donnée. Les prochaines rencontres de l'AS Saint-Etienne à domicile seront face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France (22 décembre) et contre le Stade de Reims (4 janvier) en championnat. Deux rendez-vous importants pour la suite de la saison des Stéphanois.