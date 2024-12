Quatre recrues cet hiver, l'ASSE va flamber

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE éprouve de grosses difficultés pour son retour en Ligue 1. Quinzième du championnat, le club stéphanois va devoir se résoudre à recruter au mois de janvier pour s’assurer un maintien plus paisible.

Six mois après la remontée du club en Ligue 1, Saint-Etienne peut tirer un premier bilan. Quinzième de Ligue 1, les Verts n’ont aucune marge et font preuve d’une irrégularité agaçante pour Olivier Dall’Oglio, lequel regrette à longueur de temps le manque d’expérience au sein de son effectif. Le mercato de l’été dernier n’a pas comblé à 100% l’ancien coach de Dijon et de Montpellier, qui aurait aimé plus de joueurs expérimentés. Kilmer Sports a opté pour une autre stratégie, essentiellement basée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

Résultats des courses, l’ASSE est très irrégulier et ne parvient quasiment jamais à enchainer deux résultats positifs à la suite. C’est ainsi que selon le site Peuple Vert, la direction stéphanoise va se mettre en état de marche au mois de janvier pour renforcer l’équipe à la disposition d’Olivier Dall’Oglio et ainsi espérer un maintien plus facile. Le média spécialisé indique que quatre postes sont ciblés dans l’optique du mercato à venir. En défense, l’idée est de recruter un défenseur central car « Yunis Abdelhamid et Dylan Batubinsika montrent des limites inquiétantes » ainsi qu’un latéral droit en raison des inquiétudes quant au physique d’Yvann Maçon.

Deux défenseurs, un milieu et un attaquant à l'ASSE cet hiver ?

La défense ne sera cependant pas le seul poste à renforcer selon le média pro-ASSE, qui explique que les Verts cherchent également un milieu de terrain créatif et un attaquant droit. « L’ASSE ne perd pas de temps et prépare son mercato d’hiver. Le club stéphanois espère apporter les renforts nécessaires pour sécuriser son avenir en Ligue 1 et préparer sereinement l’avenir » affirme le média, convaincu que Kilmer Sports fera le nécessaire pour renforcer l’équipe au mercato hivernal et ainsi éviter une terrible redescende en Ligue 2, un an seulement après la montée dans l’élite.