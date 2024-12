L'ASSE bat un record d'Europe, c'est grave

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a vécu un nouveau calvaire loin de Geoffroy-Guichard en se faisant humilier (5-0) par Rennes. Les statistiques sont terribles pour les Verts.

Avant le déplacement en Bretagne, l'entraîneur stéphanois avait exigé de ses joueurs qu'ils soient capables de reproduire à l'extérieur ce qu'ils font plutôt bien dans le Chaudron. Mais Olivier Dall'Oglio ne s'est visiblement pas fait comprendre puisque l'ASSE a encore pris une correction, Larsonneur allant chercher cinq fois le ballon au fond de ses filets. Au classement de Ligue 1 à l'extérieur, Sainté a pris seulement un point, c'était à Nantes, et devance Montpellier, qui est bredouille en déplacement. Mais en plus de ce bilan désastreux, le problème stéphanois est que les défaites sont souvent très lourdes. Pour preuve, en sept matchs loin de Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a encaissé 25 buts et en a marqué seulement 4. Et ce n'est pas rien si l'on se penche sur les performances de nos voisins européens en la matière.

L'ASSE est trop faible défensivement

📉 L'AS Saint-Étienne voyage très très mal cette saison...



25 buts encaissés en 7 matchs 🥶 pic.twitter.com/0L5wLuhOZw — Free FOOT (@FreeFoot) November 30, 2024

En regardant l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et donc la France, l'AS Saint-Etienne en déplacement est l'équipe la plus perméable d'Europe. Ainsi, Southampton, dernier à l'extérieur en Premier League, n'a encaissé que 14 buts, Venise, lanterne rouge de Serie A en a pris 17. En Allemagne, Bochum a pris 20 buts et enfin en Liga, l'Espanyol Barcelone a encaissé 17 buts. Cette première place n'est évidemment pas glorieuse pour l'ASSE qui ne peut décemment pas uniquement compter sur ses résultats à Geoffroy-Guichard pour espérer s'en sortir cette saison en Ligue 1. Même si les dirigeants ont fixé le maintien comme seul objectif, la situation pourrait rapidement se tendre. D'autant que le week-end prochain, c'est l'OM qui va débarquer à Saint-Etienne et Marseille a les attaquants qu'il faut pour faire trembler n'importe quelle défense.