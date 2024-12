USA, Ecosse, Grèce, le mercato suspect version Kilmer Sport

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE a besoin d'un bon mercato pour aller chercher le maintien. Mais les dirigeants stéphanois ont des idées à leur sauce pour le moment.

A la lutte pour le maintien, l’AS Saint-Etienne espère mettre le petit coup de collier au mercato pour basculer du bon côté en deuxième partie de saison. Pour cela, Olivier Dall’Oglio a clairement fait comprendre qu’il faudrait de l’aide de la part des propriétaires du club. « Vous avez parlé du Père Noël ? Oui, je ne l'ai pas vu encore. Je crois au Père Noël et j'espère qu'il va passer cette année. Je suis très exigeant sur les cadeaux », a malicieusement confié l’entraineur des Verts en conférence de presse, avant le match contre l’OM. Le technicien français veut plusieurs renforts, et ses dirigeants ont en tout cas des pistes en tête. Mais comme pour certains coups tentés cet été, Kilmer Sports arrive avec ses idées.

Le Père Noël a des ides farfelues

En fin de contrat en juin prochain, Loreintz Rosier (Fortuna Sittard) pourrait bien être une cible de choix pour l'ASSE qui s'intéresserait à son profil.

Le premier coup de coeur se nomme Yan Dhanda, meneur de jeu de 25 ans qui brille dans le championnat écossais du côté de Heart of Midlothian. Ce serait un investissement bien peu coûteux, entre 1 et 2 millions d’euros, pour un joueur formé à Liverpool, mais qui n’a jamais pu exploser chez les Reds. Autre nom déniché, celui du défenseur central de Charlotte, en MLS : Adilson Malanda. Un joueur franco-congolais qui s’est révélé aux Etats-Unis, alors qu’il s’était fait remarquer en Ligue 2 du côté de Rodez. Un grand défenseur (1,94 m) dont le prix augmente toutefois, puisqu’estimé à 3,5 ME. La cible suivante se trouve en Grèce, du côté de l’AEK Athènes, le club d’Anthony Martial. Il s’agit du latéral droit grec Lazaros Rota, qui évolue depuis trois ans dans le club de la capitale, après avoir tenté sa chance aux Pays-Bas. Cet international grec est disponible pour moins de 2 millions d’euros. Enfin, Le Progrès annonce que l'ASSE lorgne sur Loreintz Rosier, milieu de terrain physique qui évolue au Fortune Sittard.

Des profils atypique, peu onéreux et pour des besoins précis, même si bien évidement ce ne sont pas des noms qui font rêver les supporters, et des joueurs qui ne sont pas issus des championnats majeurs non plus.