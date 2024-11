L'ASSE veut exporter la terreur verte

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En déplacement ce samedi à Rennes, l'AS Saint-Etienne sait qu'il lui faut désormais exporter loin de Geoffroy-Guichard tout ce que l'on voit de positif dans le Chaudron.

Au bénéfice de sa victoire contre Montpellier le week-end dernier, l'ASSE est remontée à la 13e place du classement de Ligue 1. Mais dans un championnat aussi serré concernant la descente, Olivier Dall'Oglio sait que son équipe doit dorénavant enchaîner les résultats positifs, y compris lorsqu'il s'agit de jouer loin de Geoffroy-Guichard. Car si les Verts sont durs à prendre dans leur stade, c'est une autre musique à l'extérieur, alors même que les supporters stéphanois sont de ceux qui se déplacent le plus pour soutenir leur équipe en L1. Pour preuve, ils seront encore 700 ce samedi après-midi dans le parcage du Roazhon Park pour soutenir leur équipe face à une formation rennaise en pleine crise. Pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, il est désormais temps que ses joueurs montrent qu'ils ne deviennent pas chétifs loin du Chaudron, Sainté ayant pris un seul point à l'extérieur depuis le début de la saison.

L'ASSE voyage mal

A quelques heures du choc Rennes-ASSE (17h sur Beinsports), Olivier Dall'Oglio a fait passer le message à ses joueurs sur ce sujet des matchs en déplacement. « Ce n’est pas qu’une question de jouer à l’extérieur. À chaque fois, le match est différent. On est conscients que l’ambiance du Chaudron nous amène énormément, mais on sait qu’on n’aura pas toujours cette force même s’il y aura encore de la verdure dans les tribunes. On a pris notre seul point à Nantes avec un gros public face à nous. Il faut que l’on passe un cap par rapport à ça et qu’on se focalise sur notre jeu en étant solide comme on l’est depuis un bout de temps », prévient l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, conscient que ce ne sera pas facile à Rennes mais qu'il est tout de même désormais temps d'aller prendre des points ailleurs qu'à Geoffroy-Guichard.