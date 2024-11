Kilmer Sports a trouvé une mine d’or à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Aux commandes de l’AS Saint-Etienne depuis juin dernier, Kilmer Sports n’a pas choisi les Verts au hasard. Le groupe canadien a pris soin d’étudier des dizaines de pistes, avant de s’arrêter sur le club stéphanois en raison de son potentiel.

A l’AS Saint-Etienne, la nouvelle ère ne commence pas de la meilleure des manières. Le propriétaire Kilmer Sports Ventures, qui avait notamment succédé à Bernard Caïazzo et à Roland Romeyer en juin dernier, vit des débuts compliqués sur le plan sportif. La direction canadienne n’a pas forcément pris les bonnes décisions pendant son premier mercato. D’où les difficultés des Verts pour leur retour en Ligue 1.

🟢 Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne.



Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Pas de quoi affecter l’enthousiasme du repreneur et de son directeur des opérations Huss Fahmy, persuadé d’avoir misé sur le bon club après de longs mois de recherches. « Nous avons cherché pendant deux ans et demi, a raconté le dirigeant stéphanois lors d’une conférence de presse organisée par Leaders. Nous avons étudié 60 à 80 clubs dans différents pays. Ce qu'on voulait pour cet investissement, c'était quelque chose qu'on pouvait activer avec un potentiel. Il y avait très peu de clubs qui avaient à l'intérieur de leur ADN la capacité à se montrer compétitif au plus haut niveau national. Il s’agit d’un club de football mature avec des infrastructures, une "fan-base", et un centre de formation. »

Kilmer Sports voit grand

« Tous ces ingrédients, si tu les actives bien, peuvent se compléter et permettre de performer au plus haut niveau. Nous n'avons pas besoin de les créer. Après deux ans et demi de recherche, on a opté pour Saint-Etienne. On a ensuite entamé notre réflexion sur la stratégie à mener. On a une stratégie claire, un plan d'implémentation très clair, mais quand tu entres dans un club, il faut l'adapter et le rendre pratique et opérationnel. Actuellement, on est dans cette phase à déterminer le delta entre notre idée de départ, qui restera, mais qu’on adapte au jour le jour », a expliqué le directeur des opérations des Verts, sûr de son coup.