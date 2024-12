L'ASSE prend la pire décision après son mercato raté

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Menacée par la zone de relégation avant le début de la 14e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne constate que son mercato estival n’a pas eu l’effet désiré. Pourtant, la direction canadienne envisage de conserver les mêmes critères de recrutement avant la fenêtre hivernale.

Olivier Dall’Oglio a annoncé la couleur. A l’approche du mercato hivernal, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a demandé des recrues pour les fêtes de fin d’année. « Le Père Noël, je ne l’ai pas vu encore. Mais je crois au Père Noël, j’espère qu’il va passer cette année, s’est amusé le coach des Verts face aux médias cette semaine. Je suis très exigeant sur les cadeaux. Après, c’est lui qui décide J’ai fait une longue lettre ! C’est essentiel que le Père Noël passe. Ce n’est que mon avis, mais je pense que oui. »

En ce qui concerne la nécessité de renforcer l’effectif, la direction est bien sur la même longueur d’onde que son entraîneur. Mais pour le reste, il risque d’y avoir des désaccords en interne. Olivier Dall’Oglio n’a jamais caché le manque d’expérience dont souffre son équipe cette saison. Rappelons que le propriétaire Kilmer Sports Ventures avait orienté son recrutement estival vers la jeunesse. Seul le défenseur central Yunis Abdelhamid, laissé libre par le Stade de Reims, représentait une recrue expérimentée en Ligue 1.

Dall'Oglio risque d'être déçu

Cette stratégie explique en partie les difficultés des Verts pour leur retour dans l’élite. Et pourtant, nos confrères de But affirment que le groupe canadien va conserver les mêmes critères pour son mercato hivernal. Le club stéphanois, en quête d’un défenseur central droitier, d’un latéral, d’un milieu et d’un ailier, va privilégier les arrivées de joueurs qui n’évoluent pas dans les cinq principaux championnats européens. Autrement dit, les futurs renforts du promu seront encore inexpérimentés pour ce niveau de compétition. Pas sûr que la lettre envoyée par Olivier Dall’Oglio soit prise en compte.