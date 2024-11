ASSE ‍: Larsonneur pas loin de craquer

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la déroute stéphanoise à Rennes (5-0), le gardien de but et capitaine de l'AS Saint-Étienne a une nouvelle fois regretté le manque de hargne de ses coéquipiers lorsqu'ils ne sont pas dans le Chaudron.

Venu rapidement au micro de Beinsports, qui diffusait la rencontre, Gautier Larsonneur, qui en a pris cinq au Roazhon Park s'agace de vivre encore et toujours le même scénario loin de Geoffroy-Guichard.

« A l’extérieur on reproduit toujours les mêmes erreurs, il y a beaucoup trop d'erreurs de maturité. Nous sommes trop faibles à l'extérieur, on n'a pas de caractère, on ne se déplace pas vraiment. À domicile on est des bonhommes parce qu'on est chez nous mais à l'extérieur c'est très compliqué. Si je savais comment provoquer le déclic, on l'aurait déjà fait fait après Nice ou après Brest. Aujourd'hui, il faut continuer de travail et surtout faire preuve de beaucoup d'humilité. De l'humilité et surtout travailler énormément, parce que si on ne travaille pas, on ne s'en sortira pas. Vu notre équipe, ça doit être nos qualités principales : travail et humilité », a prévenu le capitaine de l'AS Saint-Etienne, conscient du danger qui rode autour des Verts cette saison en Ligue 1.