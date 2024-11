Les supporters de l'OM interdits, pourquoi l'ASSE a peur

Dans : ASSE.

Dans deux semaines, l'Olympique de Marseille se rendra à Saint-Etienne pour la 14e journée de L1. Le déplacement des supporters phocéens est d'ores et déjà interdit. Cette décision engendre plus d'inconvénients que d'avantages pour l'ASSE.

Dans un climat tendu entre les autorités et les supporters, la tolérance zéro est de mise pour les déplacements à l'extérieur. Ainsi, les principales affiches de Ligue 1 se jouent sans visiteurs en tribunes. Ce fut le cas du derby OL-ASSE, du classique OM-PSG et ce sera la norme le 8 décembre prochain pour ASSE-OM au stade Geoffroy-Guichard. Cette décision des pouvoirs publics attriste l'OM et l'ensemble du peuple marseillais. Toutefois, elle n'arrange pas non plus l'AS Saint-Etienne. Au niveau commercial et sécuritaire, les dirigeants stéphanois vont avoir mal à la tête pendant les deux prochaines semaines.

Où placer les fans marseillais venus seuls ?

En effet, comme le souligne le site En vert et contre tous, l'interdiction n'empêchera pas des fans marseillais de remplir le Chaudron. Portant ou non les couleurs de l'OM, ils seront en plein milieu du public stéphanois et cela peut causer des tensions en tribunes. Avec un parcage marseillais officiel en tribune visiteurs, le club du Forez pourrait gérer plus facilement la situation. L'ASSE n'exclut pas de laisser vide cet emplacement et d'y amener les supporters phocéens venus individuellement à Geoffroy-Guichard.

🏟️ La billetterie pour #ASSEOM devrait s’échelonner sur plusieurs étapes :



- Priorité aux abonnés (à partir du 23/11).

- Priorité aux Membres Premium.

- Priorité aux personnes ayant vu au moins un match de Ligue 2.



Et enfin, ouverture au grand public s’il reste des places. pic.twitter.com/b47Asc4Wga — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) November 11, 2024

Pour gérer au mieux un possible afflux de Marseillais, Sainté tente de réguler la vente des billets en augmentant le prix des places et en gênant les ventes au marché noir. Des mesures perçues comme impopulaires chez les supporters des Verts. Cependant, le Chaudron sera quand même bien garni dimanche 8 décembre à 20h45 pour les retrouvailles entre l'AS Saint-Etienne et l'OM. De quoi garantir une belle fête, laquelle sera encore meilleure avec des tribunes totalement pacifiées.