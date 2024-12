Dall'Oglio menacé, un ancien de l'ASSE envoie son CV

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

L'AS Saint-Etienne végète dans les bas fonds du classement de Ligue 1. Le premier homme pointé du doigt est logiquement l'entraineur, Olivier Dall'Oglio, qui reste sous la menace des nouveaux propriétaires, Kilmer Sport.

La situation sportive de l'AS Saint-Etienne est proche du catastrophique. En revenant dans l'élite du football français après deux saisons passées dans son antichambre, les supporters des Verts ne s'attendaient pas forcément à un si mauvais départ. Avec seulement deux points d'avance sur l'avant-dernier du championnat, Sainté flirte avec la zone rouge et doit absolument trouver des solutions. Le risque est évident : retomber en Ligue 2 serait un frein énorme au projet de Kilmer Sports, le nouveau propriétaire. Les mauvais résultats incombent forcément en partie à Olivier Dall'Oglio, lequel pourrait être remplacé par un ancien attaquant des Verts : Patrice Garande. C'est en tout cas ce qu'espère ce dernier, lequel a fait un énorme appel du pied aux dirigeants stéphanois.

Patrice Garande n'entrainera plus, « sauf peut-être Saint-Etienne »

Malgré les difficultés rencontrées depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne peut toujours compter sur le poids de son histoire pour garder une certaine popularité. En cas de déconvenue majeure et un licenciement d'Olivier Dall'Oglio, Kilmer Sports a déjà un candidat prêt à relever le défi de maintenir les Verts. « Après avoir décidé de quitter Dijon, j’ai fait une dépression. C’était une souffrance terrible, je n’avais jamais ressenti ça. Je n’étais vraiment pas bien parce que j’avais un manque. Un manque de la compét’, du football, des joueurs, du vestiaire. Si un club me demandait de venir entraîner, je n’irais pas, sauf peut-être Saint-Étienne, Auxerre et Caen », a déclaré Patrice Garande dans une entrevue accordée à Eurosport.

Sans poste depuis 2022 et la fin de son aventure dijonnaise, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne se dit opérationnel dans le cas où la direction stéphanoise chercherait rapidement un entraineur. Reste à savoir si son profil correspondrait à la vision de Kilmer Sports.