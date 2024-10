L1 ‍: L'ASSE après l'OL et l'OM, Rudi Garcia est chaud

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le succès contre Auxerre juste avant la trêve internationale a redonné un peu d’air à l’ASSE et à son entraîneur Olivier Dall’Oglio. Mais ce dernier reste menacé et pour lui succéder, la piste Rudi Garcia est évoquée.

Nouveau patron de l’AS Saint-Etienne, Ivan Gazidis est très attentif au marché des entraîneurs ces dernières semaines, et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio. L’ancien coach de Brest et de Montpellier le sait, il est sur un siège éjectable depuis la défaite de son équipe 8-0 sur la pelouse de Nice il y a quelques semaines. Relégables avant la réception d’Auxerre, les Verts se sont donnés un peu d’air en battant le club bourguignon, leur seconde victoire de la saison après celle contre Lille début septembre. Les doutes autour de l’avenir d’Olivier Dall’Oglio se sont éloignés… jusqu’à la prochaine passe compliquée.

En cas de licenciement du coach français de 60 ans, plusieurs noms sont évoqués. Selon les informations de Live Foot, Lucien Favre fait partie des techniciens appréciés par le board stéphanois. Libre depuis un bon moment (2023, Nice), le technicien suisse de 66 ans n’est pas à la retraite pour autant et ne serait peut-être pas contre un retour en Ligue 1 dans un club populaire. Un second nom est cité par le média et celui-ci risque de faire du bruit dans le Forez et à Lyon puisqu’il s’agit de… Rudi Garcia.

Rudi Garcia à la rescousse à Saint-Etienne ?

Entraîneur de l’OL de 2019 à 2021 (44 victoires, 19 défaites), celui qui a également officié à Marseille, Lille, Rome ou encore Naples a un sacré CV et pour se relancer, rien ne dit qu’il s’opposerait à une venue du côté de Saint-Etienne, pour s’inscrire dans un projet avec un nouvel actionnaire. L’urgence du maintien se fait sentir à l’ASSE, et Kilmer Group est prêt à tout pour éviter une descente en Ligue 2 qui remettrait en cause le projet du club, y compris à faire revenir dans le Chaudron celui qui avait débuté sur le banc de touche à Saint-Etienne en 2001 pour quelques matchs. Déjà peu populaire dans la capitale des Gaules, malgré une demi-finale de Ligue des Champions à son actif avec le club rhodanien, Rudi Garcia serait définitivement un paria à Lyon s’il venait en aide à l’ennemi stéphanois. Mais ce n’est pas le problème du patron des Verts, Ivan Gazidis.