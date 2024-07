L'ASSE se réjouit, deux de ses cibles sont au placard ‍!

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Dans l’attente de nouvelles recrues à l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio espère les retours de Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona. Prêtés pour la dernière demi-saison, les deux joueurs d’Augsbourg font l’objet de négociations compliquées. Mais leur mise à l’écart laisse entrevoir un accord.

Portée par l’arrivée du nouveau propriétaire Kilmer Sports, l’AS Saint-Etienne a bien avancé dans son recrutement. Le club promu en Ligue 1 a déjà enregistré les signatures de Yunis Abdelhamid, Ben Old et Zuriko Davitashvili. Le recrutement stéphanois est pourtant loin d’être terminé. Parmi les dossiers en cours, les Verts aimeraient récupérer l’ailier Nathanaël Mbuku et l’attaquant Irvin Cardona, tous les deux prêtés par Augsbourg à l'ASSE l’hiver dernier. Mais les discussions avec la formation allemande n’avancent pas.

Mbuku et Cardona ne sont pas si loin

On peut néanmoins s’attendre à une évolution positive étant donné que les deux joueurs sont actuellement au placard. En effet, malgré les 11 changements réalisés à la mi-temps, aucun d’entre eux n’a joué le match amical remporté par Augsbourg contre les Tanzaniens du Young Africans Sports Club (2-1) dimanche. En tout cas, leur retour ferait le bonheur du coach stéphanois Olivier Dall’Oglio, lequel a rappelé la nécessité de se renforcer après le nul en amical face à Clermont (1-1).

90e+10 : ⏹️ Les Verts débutent l’été par un nul (1-1) !



21 joueurs ont pris part à ce premier rendez-vous qui a vu les hommes d’ODO égaliser par l’intermédiaire de Louis Mouton, malgré des jambes un peu lourdes !



Prochain adversaire : Villarreal (le 27, à Thonon) ! 🗓️ pic.twitter.com/uGckx9wKU4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2024

« Il doit y avoir d'autres recrues, réclamait le technicien samedi. Tant qu'elles ne sont pas là, on peut considérer qu'elles sont en salle d'attente. On attend bien évidemment des recrues. On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience. Je suis vraiment satisfait d'avoir Yunis (Abdelhamid) avec nous. Si on veut se maintenir, il nous faudra des joueurs d'expérience. Il en faudra peut-être un ou deux de plus. (…) Il nous faut des joueurs plus à l'aise avec le ballon qui seront en capacité de poser le jeu et aider le reste de l'équipe en prenant les bonnes décisions. Ce serait bien de faire venir des joueurs connaissant la Ligue 1. » Un critère qui correspond justement à Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona.