L'ASSE refuse une énorme offre pour une très bonne raison

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Après une superbe deuxième partie de saison dernière et l'Euro Espoirs, Niels Nkounkou fait saliver bien des clubs en Europe. C'est notamment le cas de l'Eintracht Francfort, qui offre 6 millions d'euros pour le latéral. Mais, l'ASSE ne compte pas se laisser faire.

Si l'ASSE est passée de la 20e à la 8e place de Ligue 2 en six mois, c'est un peu grâce à lui. Niels Nkounkou a fait mal à bien des clubs de Ligue 2 sur son côté gauche. Le latéral a eu une influence énorme sur les performances offensives des Stéphanois. Sur la phase retour, il a marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives, un bilan colossal pour un défenseur. Prêté par Everton, il a finalement atterri chez les Verts pour de bon. Ces derniers ont racheté son contrat pour 2 millions d'euros. Un transfert réalisé très tôt dans le mercato, sans doute trop au goût du joueur français.

La Ligue 1 avant les sous, l'ASSE bloque Nkounkou

En effet, après un Euro Espoirs intéressant en Roumanie, Niels Nkounkou peut viser plus haut que la simple Ligue 2. C'est d'autant plus le cas que l'Eintracht Francfort offre 6 millions d'euros pour le recruter. Selon Le Progrès, Nkounkou veut rejoindre le 7e du dernier championnat d'Allemagne, voulant à tout prix « jouer en première division ». Mais, l'AS Saint-Etienne ne veut pas écouter son joueur, ni le club allemand. Après Jean-Philippe Krasso à l'Etoile Rouge de Belgrade, l'ASSE ne peut pas perdre un autre cadre de l'équipe alors qu'elle veut revenir en Ligue 1 en juin prochain.

Le président exécutif de l'#ASSE, Jean-François Soucasse, n’imagine pas un deuxième homme fort, après Jean-Philippe Krasso, s’en aller. https://t.co/HtVsq18dm3 — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) July 25, 2023

« J’entends qu’il puisse avoir des ambitions. Mais aujourd’hui, on compte sur lui pour s’inscrire dans un projet qui me paraît passionnant : celui de faire remonter l’ASSE en Ligue 1. […] Notre volonté, c’est de ne pas en faire un sujet financier mais sportif. On souhaite le garder compte tenu de ses performances. Aujourd’hui, la porte est fermée. On a assez de travail que de trouver un remplaçant à quelqu’un qui n’a pas vocation à partir », s'est justifié Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts. A voir cependant si l'ASSE conservera sa position avec une offre supérieure à 6 millions d'euros. Dans ce cas-là, le projet stéphanois n'en sera que plus sérieux.