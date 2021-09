L'ASSE « quasi vendue », Daniel Riolo lance une bombe

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison en Ligue 1 et pointe à la 19e place du classement. Pour Daniel Riolo, les choses devraient vite bouger du côté de Geoffroy-Guichard.

Les supporters de l’ASSE sont probablement déprimés à l’heure de regarder la position des Verts dans la hiérarchie de la Ligue 1. Heureusement pour Saint-Étienne, en s’inclinant à la dernière seconde contre Lens, Bordeaux s’est installé à la dernière place du classement juste devant l’équipe de Claude Puel. Au moment d’analyser la triste défaite de l’AS Saint-Étienne à Montpellier, et après avoir rappelé qu’Etienne Green et ses coéquipiers courent après une première victoire cette saison, Daniel Riolo a lâché quelques infos sur la situation chez les Verts. Sur RMC, le journaliste n’a pas donné de détails, mais il a expliqué que la vente du club par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo était sur le point d’être bouclée par les deux propriétaires.

Caïazzo veut sauver sa peau à la LFP grâce à l'ASSE

Daniel Riolo a donc confirmé les rumeurs sur la cession imminente de l’AS Saint-Étienne. « Le club est en vente. Quasi vendu. Et je pense que c'est la débandade totale au club en ce moment et que ça n’avance pas (...) Là c'est vendu. Tout est en place. Il faut juste que Bernard Caïazzo trouve un moyen de garder sa place au conseil à la Ligue de Football Professionnel et après c'est vendu. Il veut garder un pied dans l'histoire. La saison va être longue et ennuyeuse pour Saint-Étienne, avec comme objectif de se sauver pour que la vente se mette en place, que l'acheteur décide avec qui il va continuer et mettre en place son projet », a confié le journaliste, qui n'est toutefois pas allé jusqu'à dire qui sera le futur propriétaire de l'AS Saint-Étienne. Car c'est là que les choses semblent encore être encore un peu floues.