L'ASSE prépare une énorme surprise pour son futur entraineur

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a récemment mis fin à l'aventure d'Olivier Dall'Oglio. Les Verts vont devoir désormais faire vite pour trouver la perle rare et relancer une nouvelle dynamique.

L'AS Saint-Etienne est sur un fil depuis son retour en Ligue 1. La récente défaite face à Toulouse aura été fatale pour Olivier Dall'Oglio, remercié après des mois de bons et loyaux services. Les Verts n'ont plus forcément de temps à perdre pour lui trouver un remplaçant de qualité, capable de relancer une dynamique positive et maintenir le club du Forez en Ligue 1 en fin de saison. La recherche de la direction stéphanoise a commencé et un profil plait particulièrement, à savoir celui de Eirik Horneland.

Eirik Horneland, la nouvelle idée des Verts

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

Selon les informations de Foot Mercato, le Norvégien a en plus des envies d'entrainer à l'étranger après son départ de Brann (D1 norvégienne). Agé de 49 ans, il a exclusivement travaillé dans son pays et veut se lancer un nouveau défi. Reste à savoir si un challenge à l'AS Saint-Etienne pourrait l'intéresser, alors que la mission maintien en Ligue 1 s'annonce compliquée. A noter qu'outre Eirik Horneland, les Stéphanois ont également d'autres idées en tête pour le poste d'entraineur. Wilfried Nancy et Habib Beye en font partie. Le prochain match de l'AS Saint-Etienne aura lieu face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France le 22 décembre prochain. De quoi laisser encore un peu de temps au club pour trouver son prochain entraineur, sous peine de devoir faire avec les moyens du bord contre des Phocéens en confiance et qui ont déjà battu les Verts en Ligue 1 il y a quelques jours. La Ligue 1 reprendra le 4 janvier prochain pour l'ASSE. Ce sera face au Stade de Reims sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.