L'ASSE enfin au complet, plus personne n'osera se moquer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En déplacement à Saint-Etienne samedi, l’AJ Auxerre aura affaire à un adversaire reboosté. Les Verts pourront compter sur les deux kops de supporters pour la première fois de la saison. Un paramètre important dans la course au maintien en Ligue 1.

Deux semaines plus tard, le traumatisme n’a pas disparu. L’AS Saint-Etienne reste affectée par l’humiliation vécue à Nice (8-0) le 20 septembre dernier. Le match nul arraché à Nantes (2-2) a certes redonné confiance aux hommes d’Olivier Dall’Oglio. Mais les Verts ont surtout besoin d’une victoire convaincante. Et la venue de l’AJ Auxerre samedi peut représenter le rendez-vous idéal. Car pour la première fois de la saison, le promu stéphanois pourra compter sur ses deux kops de supporters auparavant suspendus. Un retour très attendu chez les coéquipiers de Léo Pétrot.

L'ASSE récupère son 12e homme

« Forcément quand il y a tous les supporters, quand il y a les deux kops, on sent vraiment qu’on est 12 sur le terrain, a prévenu le défenseur central. On a besoin de ça aussi pour être poussé. On sait qu’ils seront toujours là et on a vraiment besoin d’eux. Et ça nous permet à nous, sur le terrain, d’avoir encore plus d’énergie. C’est sûr que ça donne beaucoup, beaucoup de force. On est très content qu’ils soient de retour. Plus de pression ? Non, c’est vraiment une force. Quand on les entend chanter, quand on les entend pousser, on n’a qu’une envie, c’est de se donner encore plus sur le terrain, de continuer à attaquer ou de continuer à bien défendre, suivant le contexte du match. »

🎙️ Léo Pétrot avant #ASSEAJA : "Après la semaine très compliquée vécue après Nice, le point pris à Nantes, en ayant été menés de deux buts, est bon. La réception d’Auxerre est un match forcément important. (...) Individuellement, on doit tous hausser notre niveau de jeu." pic.twitter.com/I3k4eK2ULr — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 3, 2024

« Donc non, c’est vraiment un plus quand on entend ce public-là. Je pense qu’on est très chanceux de pouvoir jouer toutes les deux semaines à Geoffroy-Guichard avec ce public, a estimé le Stéphanois. Forcément, nos supporters, comme j’ai toujours dit, nous poussent. On connaît le contexte de Geoffroy-Guichard, que ce soit pour nous ou pour nos adversaires. Donc forcément, quand ils ne sont pas là, c’est toujours, je n’ai pas envie de dire pénalisant, mais c’est toujours une arme en moins pour nous. Maintenant, on doit aussi savoir faire abstraction. Et même s’ils sont pas là, il faut arriver à être performant et à gagner des matchs. » Avec une seule victoire en six journées, l’ASSE est actuellement 17e et relégable.