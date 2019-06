ASSE : Monaco n'en veut plus, Sainté est sur le coup

Dans : ASSE, Mercato, Metz, Monaco.

Orphelin d'Ole Selnaes, l’ASSE a profité des prêts de Valentin Vada et de Youssef Aït Bennasser lors de la seconde partie de saison.

Des solutions éphémères de dépannage aux yeux de la direction stéphanoise, qui souhaite en finir avec les prêts en recrutant un voire deux joueurs susceptibles d’être associés à Yann M’Vila dans l’entrejeu. Et à en croire les informations obtenues par France Football, un indésirable de l’AS Monaco plaît tout particulièrement à la direction stéphanoise.

Il s’agit de Kevin N’Doram, lequel ne compte pourtant que 4 apparitions en Ligue 1 cette saison. Mais dans ce dossier, l’ASSE devra composer avec la concurrence de Metz. Un club aux ambitions différentes, mais où il aura plus de certitudes concernant son temps de jeu. Reste maintenant à voir quel sera le prix réclamé par Monaco pour Kevin N’Doram, dont la valeur oscille entre 3 et 5 ME sur le marché des transferts.