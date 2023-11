L'ASSE a pris un KO, l'étonnante réaction de son entraîneur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'ASSE s'était refait une santé en Ligue 2, mais après une défaite à Geoffroy-Guichard contre le Paris FC, les Verts ont pris une énorme gifle à Auxerre (5-2). Laurent Battles n'a pas voulu craquer.

Les supporters stéphanois avaient retrouvé le moral ces dernières semaines, les Verts étant revenus dans la course aux deux premières places de Ligue 2. Mais après avoir été contrariés par le Paris FC samedi dernier, ils ont pris une vraie grosse claque samedi soir à l’Abbé-Deschamps face à une équipe d’Auxerre qui confirme son statut de favori dans la course à la montée directe. Humiliés (5-2), les Verts vont avoir la trêve internationale pour récupérer de ces deux défaites en Ligue 2, même s'ils joueront en Coupe de France le week-end prochain, mais pour Laurent Battles il était inutile d’en faire des tonnes après la déroute en Bourgogne. Pour le technicien stéphanois, l’idée de réagir brutalement après ce KO était impossible à envisager et il n’a donc pas pris la parole face à ses joueurs dans le vestiaire. Une attitude que le coach de l’AS Saint-Etienne a justifiée sans aucun problème, même si cela a choqué les fans stéphanois.

Battles ne veut pas choquer ses joueurs

90e+5 : Soirée très difficile. Il faudra réagir, samedi prochain, en Coupe de France.



🔵 5-2 💚 #AJAASSE pic.twitter.com/AArEhOlPp2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 11, 2023

L’idée générale de Laurent Battles est que compte tenu du fiasco total de son équipe à Auxerre, il était préférable d’éviter de piquer une énorme colère. « Je pense que je ne vais pas parler aux joueurs, parce qu'au vu de ce que j'ai vu, dans l'intensité et dans les duels contre cette équipe d'Auxerre, je préfère attendre un petit peu parce qu'à chaud, il y a des choses qui seront un peu dures pour eux. Je vais prendre un peu de recul. Je ne leur en veux pas, mais je ne veux pas rééditer ça, parce qu'avec tout le travail qu'on fait, qu'ils font au quotidien, on ne peut pas faire un match amical en gros. Je ne suis pas là pour faire des matchs amicaux. Quand on veut gagner des matchs et prendre des points, il faut faire autre chose. Mes joueurs ? Ils sont comme moi, dans le même état, il faut récupérer et rebondir, mais on ne peut pas tout mettre sur le domaine athlétique après ce match », a prévenu l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui a précisé qu’il n’avait pas l’intention de revivre une telle faillite cette saison.