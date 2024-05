ASSE ‍: Larsonneur forfait ou pas, on en sait un peu plus

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Blessé samedi dernier lors du nul (2-2) concédé par l'AS Saint-Etienne à Guingamp, Gautier Larsonneur donne des sueurs froides aux supporters des Verts.

Dans la course à l'un des deux tickets pour la montée directe en Ligue 1, l'ASSE sait qu'il lui sera impossible de revenir sur l'AJ Auxerre, et c'est donc avec le SCO que le club du Forez est à la lutte. A égalité, les deux formations n'ont plus le droit à l'erreur alors que l'on aborde les deux derniers matchs de la saison régulière. Et pour s'en sortir, l'AS Saint-Etienne compte sur Gautier Larsonneur, son gardien de but et probablement meilleur joueur de la saison. Cependant, ce dernier s'est blessé à la cuisse le week-end dernier au Roudourou et à 48 heures de la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard, aucune décision officielle n'a été annoncée par l'ASSE. Cependant, Le Progrès a tout de même quelques informations concernant Gautier Larsonneur.

Décision au dernier moment pour l'ASSE et Larsonneur

ASSE : Larsonneur absent pour les deux dernières journées ? https://t.co/Bq924yMP8Q — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2024

Selon Thibault Auclerc, journaliste du quotidien régional, Olivier Dall'Oglio ne prendra pas de décision trop hâtive avec son gardien de but, mais n'a pas renoncé à le faire jouer dès vendredi contre Rodez, même si son attitude samedi soir à Guingamp en fin de match était inquiétante. « Trois jours plus tard, le club n’est pas vraiment fixé. L’ASSE espère encore pouvoir compter sur son portier numéro 1 pour la première de ces deux affiches, vendredi contre Rodez (20 h 45). La décision devrait être prise dans les dernières heures qui précéderont le match, selon la cicatrisation (cuisse) », précise notre confrère. En cas de forfait, c'est bien évidemment Etienne Green qui sera titulaire contre Rodez avec la lourde responsabilité de porter les Verts vers la Ligue 1.