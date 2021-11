Jour J pour la Vente ASSE, un duo formé chez Médiapro tient la corde

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Alors que l’AS Saint-Etienne a un peu sorti la tête de l’eau grâce à sa victoire contre Clermont en Ligue 1 dimanche (3-2), le club du Forez pourrait bien être vendu très rapidement.

La potentielle vente de l’ASSE ne fait pas autant parler que la fameuse Vente OM, mais elle intéresse quand même pas mal de monde, sachant que Sainté reste un club historique du football français. Sauf qu’au cours des dernières semaines, l'éventuel rachat de Saint-Etienne ne semblait plus vraiment d’actualité, surtout depuis que le projet du prince cambodgien Norodom Ravichak a plus ou moins capoté pour des raisons financières. Mais la donne pourrait bien changer dans les jours qui viennent, puisque But FC annonce une accélération dans ce dossier. « Deux projets sont actuellement dans la data-room. Il s'agit des projets Markarian et d'un porté par l'ancien président de l'OM, Jean-Michel Roussier, et l'ex-joueur du LOSC, de l'OL, de l'ASSE et du PSG Mathieu Bodmer. Les deux hommes se sont côtoyés récemment chez Mediapro. Ce projet, resté secret jusque-là, tiendrait la corde, alors que les offres de rachat doivent être rendues lundi au cabinet KPMG. Le projet Roussier-Bodmer serait soutenu par des fonds suisses et nord-américains », peut-on lire sur le site spécialisé.

Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer prêts à racheter l’ASSE

Longtemps en froid par rapport aux différents dossiers autour de cette vente, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont peut-être tirer dans le même sens avec ce nouveau projet. Car même si le premier était favorable au projet local d’Olivier Markarian alors que le second penchait plus pour Terrapin, un projet d'investisseurs américains, ce duo Roussier - Bodmer semble faire l’unanimité. En tout cas, les négociations vont pouvoir se faire dans un certain calme. Car même si les supporters ont encore affiché leur mécontentement envers Claude Puel et la direction en place le week-end dernier, les Verts ont gagné leur premier match de la saison contre Clermont dimanche dans un match renversant. Mené 0-2, Sainté a effectivement arraché les trois points en marquant deux fois dans le temps additionnel. Un succès qui permet à Sainté de quitter sa place de lanterne rouge. Plutôt une bonne chose avant d’aborder la trêve internationale de novembre, au cours de laquelle le club du Forez pourrait donc commencer à changer de main.