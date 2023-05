Il a sauvé le club en L2, l'ASSE veut éviter sa fuite

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Arrivé en prêt d'Everton en janvier, Niels Nkounkou a fait beaucoup de bien à l'AS Saint-Etienne. Ses statistiques offensives et son apport font saliver les Verts, lesquels veulent le conserver dans le futur.

En 2023, l'ASSE est passée des abîmes du classement de Ligue 2 à une position plus confortable dans le ventre mou. Niels Nkounkou n'y est sûrement pas étranger. L'arrière gauche passé par les équipes de jeunes de Brest et de l'OM est l'un des hommes en vue des Verts dans cette deuxième partie de saison. Très bon défensivement, infatigable travailleur dans les courses, il est surtout grandement décisif en attaque. Ses statistiques sont impressionnantes avec 6 buts et 7 passes décisives en 15 matchs seulement. Il est déjà l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à son poste et a séduit tout un club.

L'ASSE proche d'un transfert définitif de Nkounkou

L'ASSE aurait de quoi être optimiste pour la saison prochaine si Nkounkou lui appartenait totalement. En effet, le joueur de 22 ans lui a été prêté par Everton au mois de janvier dernier. Il doit donc revenir dans le club de Liverpool l'été prochain, à moins que Sainté n'arrive à boucler son transfert. La direction sportive stéphanoise le souhaite ardemment et pousse pour boucler l'opération le plus vite possible. Le recruteur Ignazio Genuardi le confirme sur Twitter.

Auteur de prestations remarquées depuis son arrivée en janvier dernier, #Nkounkou va-t-il rester à Sainté ? Il y a de la concurrence, mais les Verts ont lancé des discussions concrètes pour le transfert définitif de celui qui est aujourd’hui prêté par #Everton. #Mercato #ASSE — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 5, 2023

« Auteur de prestations remarquées depuis son arrivée en janvier dernier, Nkounkou va-t-il rester à Sainté ? Il y a de la concurrence, mais les Verts ont lancé des discussions concrètes pour le transfert définitif de celui qui est aujourd’hui prêté par Everton », a t-il publié. Avec une option d'achat à 2 millions d'euros, Nkounkou a tout du coup parfait pour l'ASSE au mercato. Reste cependant à accélérer sur le dossier car, avec ses performances stéphanoises, Nkounkou pourrait être dans le viseur de clubs bien plus importants que l'ASSE en Europe.