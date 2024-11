Grand ménage au mercato, l’ASSE désigne six indésirables

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

A la lutte pour son maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne espère pousser des joueurs vers la sortie en janvier. Le promu a identifié six joueurs susceptibles de quitter le club pour des raisons sportives et financières.

Ça devrait bouger à l’AS Saint-Etienne cet hiver. Alors que l’équipe d’Olivier Dall’Oglio lutte pour son maintien dans l’élite, la direction envisage de pousser de nombreux joueurs vers la sortie. La liste commence avec les noms d’Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Lamine Fomba, énumère le site d’EVECT. Rien de très étonnant dans la mesure où ces trois éléments arrivent bientôt à la fin de leurs contrats respectifs. Même si les indemnités ne seront pas énormes, le club stéphanois préfère logiquement éviter leurs départs libres l’été prochain.

Des joueurs en fin de contrat

Dans la même situation contractuelle, Mathieu Cafaro ne devrait pas non plus prolonger. C’est pourquoi nos confrères de But le citent aussi parmi les potentiels partants, catégorie où l’on retrouve le milieu de terrain Florian Tardieu. De son côté, l’ancien joueur de Troyes est lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2026. Mais son faible temps de jeu (5 apparitions en Ligue 1) incite probablement les dirigeants à envisager une séparation. Eux qui espèrent alléger la masse salariale de l’effectif. Cet objectif les amène enfin à préparer le départ d’Igor Miladinovic.

Arrivé cet été en provenance du FK Cukaricki, le milieu offensif serbe n’a absolument pas convaincu l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. Pire encore, la recrue estivale ne parvient même pas à s’imposer en équipe réserve (N3). Un prêt sera donc étudié par l’AS Saint-Etienne, qui devra également penser à recruter. Les Verts ont certes réagi suite à leur début de saison très inquiétant. Mais après un mercato d’été plutôt orienté vers la jeunesse, la venue de joueurs plus expérimentés semble nécessaire pour assurer la survie du promu en Ligue 1.