Crise à l'ASSE, le mercato sera bouillant

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Mardi après-midi, Saint-Etienne a annoncé le départ définitif de Claude Puel. Dans la foulée, Pascal Dupraz a été intronisé au poste d’entraîneur.

Lanterne rouge de la Ligue 1, le club stéphanois est englué dans une énorme crise. Les dirigeants de l’ASSE espèrent que le changement d’entraîneur servira d’électrochoc avec la nomination d’un pompier de service habitué à ce genre de situation en la personne de Pascal Dupraz. Mais l’ex-consultant de Prime Video aura besoin de renfort pour mener sa mission à bien et le président exécutif des Verts, Jean-François Soucasse, en a bien conscience. En conférence de presse, l’homme fort de Saint-Etienne a promis un mercato plus agité que prévu avec des moyens sans doute revus à la hausse. La situation l’impose, alors que l’ASSE n’est actuellement pas en bonne position pour se maintenir en Ligue 1.

Des moyens revues à la hausse pour l’ASSE ?

« Il y a eu une réunion hier soir. Il faudra que l'ASSE soit plus active et ambitieuse que prévu au vu des derniers matchs. Les moyens seront augmentés, les actionnaires se sont alignés pour relever ce challenge. Il y aura des opportunités à saisir. Nous avons des postes ciblés et des objectifs identifiés » a promis le président exécutif de l’AS Saint-Etienne, dont le message d’espoir devrait rassurer les supporters stéphanois à l’approche du mercato hivernal. Pour rappel, les Verts ont déjà bouclé le recrutement de Joris Gnagnon, libre de tout contrat et qui sera autorisé à jouer en faveur de Saint-Etienne à compter du mois de janvier. Reste maintenant à voir quels seront les autres postes ciblés par l’ASSE après le recrutement de l’ex-défenseur central du FC Séville ainsi que du Stade Rennais. Alors que des joueurs offensifs comme Khazri ou Bouanga vont certainement disputer la CAN, des renforts en attaque ne seraient sans doute pas de trop pour le nouvel entraîneur forézien Pascal Dupraz.