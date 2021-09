Claude Puel viré, l'ASSE n'a plus le choix

Dans : ASSE.

Le derby entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais se profile et du côté de Geoffroy-Guichard la tension est énorme. Pour Claude Puel, les signaux sont au rouge et certains pensent que l'entraîneur des Verts doit sauter.

Deux ans après avoir mené l’ASSE à la victoire contre l’OL pour son tout premier match sur le banc stéphanois, Claude Puel pourrait connaître le sort inverse dimanche. Alors que Saint-Étienne est dernier du classement de Ligue 1, la venue de Lyon pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Très sévèrement critiqué, l’entraîneur stéphanois semble en plus contesté dans son vestiaire, un incident avec Denis Bouanga, samedi à la mi-temps du match contre Nice, l’ayant confirmé. S’exprimant dans les colonnes du Progrès, Patrick Guillou, ancien joueur de l’AS Saint-Étienne et désormais consultant pour BeInSports, estime que Claude Puel n’est plus l’homme de la situation et que le derby contre Lyon ne changera rien à la réalité.

Claude Puel doit quitter l'AS Saint-Étienne, les Verts doivent trancher

Dans un style toujours aussi virulent, Patrick Guillou découpe Claude Puel et le pousse vers la sortie de l’AS Saint-Étienne sans ménagement. « La façon dont il a managé ses équipes avant est-elle encore adaptée à la génération actuelle ? La rigidité, la rigueur, c’est une chose, mais les joueurs ont besoin de se sentir en confiance. Ils doivent être libérés. En plus de la responsabilité d’être sur le terrain, ils ne peuvent pas porter systématiquement quelqu’un sur les épaules à chaque fois qu’ils ont le ballon dans les pieds. A-t-on vraiment l’impression qu’ils prennent du plaisir à jouer ensemble ? Depuis deux ans, ce qu’a voulu mettre en place Claude Puel ne fonctionne pas. Parlons des résultats. Il a carte blanche et on est dernier », balance l’ancien défenseur stéphanois. Alors qu'il est entré dans la dernière année de son contrat, Claude Puel sait que son poste est en grand danger, même si l'aspect économique de son licenciement n'est pas à oublier.