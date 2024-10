Cinq recrues cet hiver, l’ASSE va envoyer du lourd

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Saint-Etienne a de grandes chances d’être l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs lors du mercato hivernal. Nouveau propriétaire du club, Kilmer Sports fait d’un maintien en Ligue 1 une nécessité absolue.

L’AS Saint-Etienne a timidement débuté sa saison. Pour son retour en Ligue 1, le club stéphanois est 14e du championnat après huit matchs, un bilan qui n’est pas catastrophique, mais les matchs des Verts ont montré que l’équipe d’Olivier Dall’Oglio n’avait aucune marge. Pire, les joueurs de l’ASSE ont parfois donné l’impression d’être à des années lumières du niveau de la Ligue 1, comme à Nice il y a quelques semaines (8-0). Pour Kilmer Sports, il est indispensable de se maintenir en Ligue 1 durant cette première saison avant de nourrir de grandes ambitions au fil des années et pour cela, le nouveau propriétaire de Saint-Etienne est prêt à investir lors du mercato hivernal.

Un gros mercato à l'ASSE cet hiver ?

A en croire les informations de Live Foot, « une belle enveloppe » sera mis à disposition de la direction sportive de l’ASSE afin de renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio et ainsi sécuriser le maintien plus facilement. Pour ce faire, le coach des Verts réclamerait un renfort d’expérience dans chaque ligne avec au minimum le recrutement d’un défenseur, d'un milieu de terrain et d'un attaquant. « Au moins 5 recrues sont espérées » lors du mercato du mois de janvier selon le média, convaincu que Saint-Etienne sera l’un des grands agitateurs du marché des transferts en France dans les semaines à venir.

Reste maintenant à connaître précisément les sommes que le club stéphanois est prêt à engager sur le prochain mercato, et savoir si cela suffira à renforcer suffisamment l’effectif stéphanois pour se maintenir. Un objectif clairement assumé par le patron canadien Larry Tanenbaum, qui souhaite gagner des titres à plus long terme avec Saint-Etienne.