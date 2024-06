Chassé-croisé historique, l'ASSE prépare un mercato fou

Dans : ASSE.

Malgré des moyens financiers qui se veulent limités, l'AS Saint-Etienne ouvre grand la porte des départs concernant une dizaine de joueurs, et compte en recruter quasiment autant cet été.

En dépit de la belle montée arrachée en barrages face à Metz, c’est l’heure des départs à l’AS Saint-Etienne. Plusieurs joueurs ont décidé de quitter le Forez, pour des raisons diverses, avec notamment celui de Dylan Chambost en MLS qui est un vrai coup dur. L’annonce dans L’Equipe d’une enveloppe de seulement 10 millions d’euros pour recruter a eu le don d’inquiéter les supporters des Verts, qui se disent que le maintien sera difficile à aller chercher sans un recrutement d’ampleur. Mais les choses peuvent encore changer au cours de ce long été à venir.

En effet, selon le site spécialisé Peuple Vert, cette enveloppe pourrait largement grandir en cas de départs d’autres joueurs, et ce pourrait même être une marée lors de ce mercato pour faire de la place aux nouvelles recrues. Ainsi, pas moins de neuf joueurs à un an de la fin de leur contrat ne seront pas retenus en cas d’offre : Yvann Maçon, Léo Pétrot, Ibrahima Wadji, Mathieu Cafaro, Mathys Saban, Yanis Lhery, Louis Mouton, Dennis Appiah et Thomas Monconduit. Des départs souhaités par la direction. C’est le contraire en ce qui concerne deux cadres, qui sont sollicités et pourraient partir alors que l’ASSE aimerait les retenir. Il s’agit d’Aimen Moueffek et de Mickaël Nadé.

Quatre premières recrues ciblées

Tous ces départs éventuels pourraient ainsi faire augmenter l’enveloppe mercato des Verts, et les premières pistes sont ainsi énumérées par Peuple Vert pour permettre de renforcer Saint-Etienne. Si Mady Camara va rejoindre le PAOK Salonique malgré l’intérêt stéphanois, quatre joueurs sont ciblés : Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Amin Cherni (Laval), Adem Zorgane (Charleroi) et Ben Old (Wellington Phoenix). L’idée à l’ASSE est de recruter huit joueurs, et donc de renouveler largement un effectif qui aura arraché la montée en Ligue 2, mais devra se montrer encore plus fort pour tenir la barre en Ligue 1.