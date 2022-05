Batlles a la cote, premier duel ASSE-Bordeaux en Ligue 2

Dans : ASSE.

Relégué en Ligue 2, Saint-Etienne ne prolongera pas le contrat de Pascal Dupraz et vise Laurent Batlles, libre depuis son départ de Troyes.

Champion de Ligue 2 avec Troyes en 2021, Laurent Batlles est un homme très courtisé. Tout fraichement relégué après sa défaite contre l’AJ Auxerre dimanche soir, Saint-Etienne a fait de la signature de l’ancien milieu de terrain de l’OM une priorité. A en croire les informations de RMC, les dirigeants de l’ASSE ont d’ores et déjà acté le choix de ne pas prolonger Pascal Dupraz et visent Laurent Batlles pour lui succéder. L’ancien entraîneur de l’ESTAC est une priorité de Saint-Etienne et les premiers contacts ont déjà été amorcés entre les deux parties, à tel point qu’un rendez-vous est prévu en ce début de semaine entre Batlles et Saint-Etienne afin d’évoquer une éventuelle collaboration. L'entraîneur de 46 ans va notamment rencontrer le président exécutif des Verts, Jean-François Soucasse.

Laurent Batlles entre Bordeaux et Saint-Etienne ?

En revanche, la signature de Laurent Batlles est loin d’être acquise pour les dirigeants de Saint-Etienne. Et pour cause, la radio dévoile qu’un autre club relégué en Ligue 2 est très intéressé par celui qui a porté les couleurs de Toulouse et des Girondins durant sa carrière. Il s’agit des Girondins de Bordeaux, un club qui a déjà manifesté son intérêt pour Laurent Batlles par le passé. Reste maintenant à voir quelle écurie de Ligue 2 aura les faveurs de l’ancien coach de Troyes, dont le nom a par ailleurs circulé à Lille. Néanmoins pour l’heure, Jocelyn Gourvennec n’a pas encore été remercié par Olivier Letang chez les Dogues. Difficile donc pour Laurent Batlles de considérer cette option comme sérieuse. Dans les jours à venir, celui qui a été remplacé par Bruno Irles à Troyes devrait faire son choix et visiblement, son avenir s’écrira en Ligue 2. Il sera intéressant de voir qui de Saint-Etienne ou de Bordeaux remportera ce premier choc du deuxième étage du football français.